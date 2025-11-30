Cada soriano 'paga' 20 euros al año para sufragar los sueldos de alcaldes, concejales y diputados provinciales

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria cuenta con 183 ayuntamientos que cuentan con sus respectivos 183 alcaldes y 600 concejales. Además, dentro de la administración local hay que contar 25 diputados provinciales, que ocupan puesto de concejal o alcalde en los municipios. En el año 2024 fueron necesarios 1,7 millones de euros públicos para sufragar los sueldos de los políticos locales, según expone el ISPA 2025 que recoge los datos del pasado ejercicio. Teniendo en cuenta que en Soria residían, a 1 de enero de 2024, 90.240 personas equivale a que cada vecino de la provincia 'pagó' 20 euros por sus políticos locales. No obstante, hay algún error que podría elevar esa cifra al menos al entorno de los 1,9 millones de euros.

En el resumen, y tal y como ya ha publicado este medio, por una parte están los alcaldes de la provincia. En total, fueron casi 400.000 euros los cobrados por los máximos representantes municipales. En el caso de Soria hay que volver a insistir en que solo 43 de los 183 alcaldes cobraron algo de sus Ayuntamiento y apenas una decena superaron los 10.000 euros brutos anuales. La información sobre los salarios de los alcaldes puede consultarse en la siguiente información.

No obstante, la cuantía más voluminosa corresponde al dinero percibido por los 600 concejales de Soria que ascendió a algo más 820.000 euros. De nuevo, caben matizaciones, porque ese dinero se repartió entre apenas 182 ediles. Esto significa que solo cobraron algún tipo de remuneración el 30% de los concejales sorianos, o lo que es lo mismo, el 7 de cada 10 ediles de Soria no cobra nada por su labor en los ayuntamientos de la provincia.

En este apartado cabe otra matización. Más de la mitad de los sueldos corresponde a lo percibido por los ediles de la capital soriana. Concretamente, el conjunto de los 20 ediles capitalino, la corporación completa sin contar con el alcalde, percibieron 568.185 euros. Otras cantidades importantes las apuntan Golmayo y Ólvega con un gasto por encima de los 40.000 euros y Almazán y Ágreda con alrededor de 20.000 euros cada uno. Es decir, entre 5 municipios asumen prácticamente 700.000 de los 820.000 euros que cobran los concejales sorianos.

El último capítulo llega desde la Diputación provincial de Soria. Según la recopilación del ISPA, en el 2024 la corporación, formada por 25 diputados provinciales, cobró 507.561 euros, contando con el salario de su presidente, sus liberados y el resto de diputados provinciales. En este apartado hay un error ya que, por ejemplo, asigna al presidente, Benito Serrano, un salario anual bruto de 54.653,88 euros cuando, como puede comprobarse en la propia web de la Diputación, el salario del máximo responsable de la institución provincial es de 63.700 euros anuales. También están equivocadas las cifras de, al menos, los diputados que cuentan con algún tipo de liberación. Realmente, los salarios de Diputación en 2024 superaron los 600.000 euros.

El otro error advertido está, como ocurrió en la información sobre los alcaldes, en El Burgo de Osma. Si en la cuenta de regidores no se contó la liberación parcial de Antonio Pardo, en la de los concejales no se ha tenido en cuenta las percepciones de ninguno de sus ediles, ni siquiera por las asistencias a Plenos o comisione, y además cabe recordar que hay tres concejales con algún tipo de liberación. La suma completa de El Burgo podría incrementar la 'factura' de Soria otros 100.000 euros brutos anuales largos.

Cabe indicar también que los sorianos también 'pagan' el salario otros cargos electos como diputados (2), senadores (5) o procuradores en Cortes (5).