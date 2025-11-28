Los alcaldes de la provincia cuestan a los vecinos de Soria 400.000 euros anuales

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Los alcaldes de la provincia de Soria cobraron en 2024 prácticamente 400.000 euros en salarios. Así figura en el informe anual que publica el Ministerio de Transformación Digital y la Función Pública a través del espacio de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA). Los máximos responsables de los municipios de Soria, Almazán y Ólvega fueron los que percibieron las cifras más elevadas, según los datos oficiales. No obstante, cabe destacar que en el caso de Soria solo una decena de alcaldes recibieron más de 10.000 euros durante 2024.

Los 400.000 euros se reparten entre sólo 43 de los 183 alcaldes (23,49%) que hay en la provincia de Soria que fueron los que percibieron algún tipo de remuneración con cargo a las arcas municipales. Esto representa que 3 de cada 4 alcaldes no perciben ni un euro por su trabajo en el Ayuntamiento. Aquí también caben matizaciones. Hay un grupo de 11 alcaldes que recibieron menos de 1.000 euros, solo 17 cobraron más de 5.000 euros en el cómputo total del año y apenas 10 más de 10.000 euros.

Tal y como está referido, la suma de los 43 alcaldes que percibieron al menos un euros de las arcas públicos sitúa la ‘nómina’ de los alcaldes en 396.986,73 euros durante el pasado ejercicio. No obstante, la cifra es más alta ya que el documento publicado por el Ministerio contiene, al menos, un error en la provincia de Soria. Es el caso de El Burgo de Osma, el tercer municipio más grande de la provincia. La publicación oficial indica que su alcalde, Antonio Pardo, no percibió ni un euro. La realidad es que Pardo tiene una dedicación parcial al Consistorio burgense por la que percibe casi 40.000 euros brutos anuales.

Teniendo en cuenta ese error, la publicación oficial cataloga a los alcaldes en función del régimen al que están adscritos. En el caso de Soria hay 4 alcaldes con dedicación exclusiva –Soria, Almazán, Ólvega y San Leonardo de Yagüe– a los que se suman otros 8 con dedicación parcial. Estos 12 regidores tienen un sueldo ya marcado de antemano y aprobado por los órganos municipales. El resto de alcaldes constan como ‘sin dedicación’ y el dinero que reciben está vinculado a cuestiones como la asistencia a actos en representación del municipio, dietas o kilometraje, por ejemplo.

En el caso de Soria el salario más alto corresponde al alcalde de la capital, Carlos Martínez, que en 2024 percibió 63.876,14 euros por su dedicación exclusiva al frente de la ciudad de Soria. La cantidad está dentro de los límites que se marcan por la legislación para una urbe del tamaño de la capital soriana. Añadir también que Martínez cobró otros 6.379,17 euros por su labor como diputado provincial.

El segundo lugar es para Jesús Cedazo, regidor de Almazán. Su salario como alcalde, en una localidad de 5.500 habitantes y con dedicación exclusiva, fue de 49.2963,51 euros . Cedazo también tiene ‘complemento’ por su labor en la Diputación que en su caso en 2024 ascendió a 8.580,81. Cierra el podio de los alcaldes mejor pagados la regidora de Ólvega (3.800 vecinos), Elia Jiménez recibió del Ayuntamiento 46.381,42 euros. Jiménez también es diputada provincial, responsable del área de Turismo, y en 2024 percibió de la institución provincial otros 25.687,66 euros.

El cuarto alcalde con mayor sueldo sería Pardo en El Burgo. Salvando ese error el top-10 se completa con: San Leonardo (33.500 euros), en este caso, matizar que de cara a 2025 no cobrará asignación por parte del Ayuntamiento; Covaleda (29.328); Garray (22.606); Abejar (18.050); Golmayo (15.442); Langa (12.667) y Vinuesa (12.519). Indicar que en todos estos casos, salvo El Burgo, Covaleda y Abejar, sus regidores también cobran de la Diputación provincial de Soria.

Tal y como se ha explicado con anterioridad, hay una decena de regidores que cobraron de sus ayuntamientos en 2024, pero cantidades inferiores a 1.000 euros. Es el caso del regidor con el salario más bajo, la alcaldesa de Recuerda, Consuelo Íñigo, que recibió 100 euros de las arcas municipales, o la también alcaldesa de Aldehuela de Periáñez, María de los Ángeles Andrés, que llegó recibir el año pasado 210 euros municipales. Sumando unas y otras cantidades, finalmente a los vecinos de Soria les costó 400.000 euros abonar el salario de sus alcaldes.