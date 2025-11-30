IU-Sumar preguntará el Congreso por el apoyo del Gobierno a Losán

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Visita a Soria de Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista y portavoz de IU en el seno de del grupo parlamentario Sumar, socio del Gobierno, para anunciar se se presentará una iniciativa parlamentaria en el Congreso para conocer los planes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de cara a asegurar el futuro industrial de Losán. La formación considera que el PP ha hecho «dejación de funciones» en la Junta y también apuntan a la responsabilidad del PSOE «estando en el Gobierno de España y teniendo el Ministerio de Industria». El objetivo es activar medidas que garanticen la viabilidad del proyecto empresarial.

Santiago estuvo acompañado del candidato de IU a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón. Casi en clave electoral apuntó que la ciudadanía «debe ser consciente de que con gobierno de la derecha del PP y Vox no hay posibilidades de progreso» y cuestionó la falta de respuesta desde esas formaciones a cuestiones como la política arancelaria o la rebaja en los fondos de la PAC que afecta a provincias como Soria. «Van a acentuar más la despoblación si no se combate», remarcó.

La iniciativa sobre Losán pretende la defensa del Empleo y es una propuesta que busca «acabar con el destrozo de esta Comunidad Autónoma» poniendo como ejemplo la gestión forestal. «No hay nada más irresponsable que una administración autonómica que se vanagloria de haber recortado un 90% los presupuestos de prevención y lucha contra incendios». «Nosotros representamos la única opción de otorgar una seguridad, garantizar la seguridad en el desarrollo, el bienestar y una vida digna para los ciudadanos de Soria y la Comunidad Autónoma».

Gascón explicó que IU mantuvo un encuentro con el comité de empresa de Losán en el marco de buscar, como organización, un «proyecto de futuro para Soria» y cuestionó el papel de la Junta en el conflicto. El candidato explicó que en la reunión celebrada el viernes los representantes sindicales expusieron que la propia Junta recaba información del conflicto a través de los trabajadores. «Me parece que hay una dejación de funciones», comentó.

En este contexto, Gascón cree que el PP «no ha hecho lo suficiente» y también afea al PSOE «que estando en el Gobierno, con el ministerio de Industria, podría haber hecho más de lo que se ha hecho». «Parece que la política bipartidista asume que ese es el futuro de Soria», lamentó. Gascón reclama trabajo «para ver cómo desde la política podemos transformar la realidad social de esta provincia».

En esa línea de trabajo se encuadra la propuesta en el Congreso . «Nos comprometimos ante los representantes de los trabajadores a articular todas las medidas posibles para que esa empresa tenga un futuro y que ese futuro también llegue a la provincia de Soria», remarcó. Desde IU insisten en la necesidad de que haya un contacto entre los trabajadores «y todas las administraciones» para «ver cómo se puede conseguir una alternativa para esa empresa y para la provincia».

Unión de la izquierda

El candidato de IU a la Junta también abordó la posibilidad de una candidatura que aglutine a las distintas formaciones de izquierdas como IU, Sumar o Podemos en una única lista. «Somos partidarios de la construcción de una alternativa de izquierdas transformadora que cuente con todo el mundo, que no tenga vetos, ni restricciones y sea capaz de presentar una alternativa», recordó. Con la propuesta lanzada ya se trabaja sobre el terreno, aunque «hay otros partidos que en vez de poner el foco en la Comunidad tienen el foco puesto en las decisiones que se toman desde Madrid», lamentó.

Gascón insistió en que «nosotros lo que no podemos aceptar es que haya vetos ni exclusiones en el sentido de que al final para que entre uno tenga que salir otro». Para el líder autonómico de IU esa postura es «infantilista en lo político» ya que «tenemos que ser fuerzas maduras para ver cómo somos capaces de poner el foco en los problemas».