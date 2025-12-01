Un 17% de la población de Soria capital vive en una situación de riesgo de pobreza

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La población soriana en riesgo de pobreza alcanza una cifra significativa y se concentra sobre todo en el centro y dos áreas concretas de la periferia. Casi uno de cada cinco habitantes de Soria capital vive en una situación de vulnerabilidad y la distribución por zonas presenta amplias diferencias. Un 17% de la población cuenta con unos ingresos anuales considerados como el umbral de la pobreza y un 7,32% cuenta con unas rentas claramente escasas o insuficientes. Al contrario, una de cada diez personas dispone de unos ingresos que triplican tales umbrales, con la zona de Nicolás Rabal y avenida de Navarra como más favorecida.

El umbral de pobreza viene dado por unos ingresos por unidad de consumo inferiores al 60% de la renta mediana. De manera que el 17% en la capital dispone de menos del 60% de la renta mediana que en 2023, año al que corresponden las últimas referencias del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, se colocaba en 19.250 euros. O sea, el 17% satisface sus necesidades con menos de 11.550 euros al año.

Por debajo de ese umbral se encuentra el 27,52% de los habitantes del área de Herradores y Aduana Vieja. Es la sección censal donde se concentra el mayor número de personas en situación de vulnerabilidad. A continuación, con un promedio también de uno de cada cuatro, cabe hablar de los entornos de Bernardo Robles y Diputación y Alberca. Es decir, el centro asume los mayores índices de fragilidad económica, pero hay dos puntos en la periferia que prácticamente los igualan.

Se trata de la parte alta de la avenida de Valladolid, con la Tejera como referencia (23,88%) y La Florida-Carretera de Logroño (23,53%). Por encima del 20% también se hallan La Arboleda-Cerro Castejón (22%), Sagunto-Plaza de toros (21,68%) y Navas de Tolosa-Merineros (21,13%). Uno de cada cinco en Casco Viejo-Plaza Mayor-Virgen del Espino y Avenida de Valladolid (hasta la estación de autobuses) es también vulnerable.

En el otro extremo, los barrios donde la concentración de vulnerabilidad es más baja hay que citar a las zonas altas de Pedro de Rúa y Duque de Ahumada. Aquí, en la expansión de Soria, no llega al 7% el número de habitantes que tienen que arreglarse con menos de 11.550 euros. Por debajo del 10% el Atlas sitúa también las secciones de La Barriada, la Universidad y la U-25. Por su parte, la zona de expansión de Los Royales y la Ronda del Duero asume un 10,33%.

Si la vulnerabilidad es acusada en parte de la capital, los hay que todavía tienen más inseguridad entre los inseguros. El Atlas publicado por el Instituto Nacional de Estadística se fija en quienes no llegan a los 7.500 euros de renta al año.

Nuevamente, es el centro donde residen estas personas vulnerables entre los vulnerables. Un 12,62% de los habitantes de Herradores ingresa menos de esa cantidad y otro tanto (12,18%) lo hace en Nicolás Rabal-Avenida de Navarra (12,18%). Se da la circunstancia de que es esta última sección la que concentra al porcentaje de población con mayores ingresos de Soria. El 22,64% de sus residentes disfruta de una renta anual que triplica la mediana.

Diputación-Alberca (10,75%), La Florida-Carretera de Logroño (10,31%), La Tejera-Avenida de Valladolid (9,89%), siguen como enclaves menos favorecidos. En el entorno del 8% se colocan Navas de Tolosa-Merineros; la Avenida de Valladolid hasta la estación de autobuses; Casco viejo-Plaza Mayor-Virgen del Espino; Santa Clara-Juan Antonio Simón, el entorno del hospital y las laderas del Castillo.

Sólo el 2% en la zona alta de Pedro de Rúa-Duque de Ahumada y la U-25 ingresa menos de 7.500 euros al año. Tampoco son elevados los porcentajes (entorno del 5% o menos) en Fuente del Rey; Ladera del Calaverón-Mariano Vicén; Saavedra-El Cañuelo; Expansión-Ronda del Duero y la Universidad.

La media de quienes tienen unos ingresos inferiores a 7.500 euros se encuentra en el 7,32% de la población del municipio de Soria. Un porcentaje inferior al de los más favorecidos, quienes triplican la renta mediana de 19.250 euros y alcanzan los 57.750 euros al año.

Además del máximo en Rabal-Avenida de Navarra, no es nada desdeñable el 17% de San Andrés ni el 15% que se da en Sagunto-Plaza de toros y la Universidad. Con un 14% cabe hablar del entorno de la plaza de Antonio Machado y el área de expansión de Pedro de Rúa-Ahumada.