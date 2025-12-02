Cuatro bomberos y una anciana, atendidos por inhalación de humo en una vivienda de Retortillo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una mujer de 88 años de edad y cuatro bomberos, de 41, 24, 25 y 39 años, han tenido que ser atendidos al resultar heridos por inhalación de humo durante la madrugada del lunes al martes en una incendio acaecido en una vivienda en Retortillo de Soria, en la calle Fuente número 35.

Varias llamadas recibidas en la sala de operaciones del 112 Castilla y León avisan del incendio de la vivienda. Concretamente, uno de los alertantes explica que una vecina ha pedido auxilio porque había fuego en su vivienda y que había personas dentro.

El 112 ha dado aviso de este incendio a la Guardia Civil de Soria, a los bomberos de El Burgo Osma y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizan una ambulancia de soporte vital básico.

Actúan en el lugar los servicios de extinción de incendios y el personal sanitario ha atendido a una mujer de 88 años por inhalación de humo. Además, emergencias sanitarias Sacyl ha atendido a un bombero, un varón de 41 años, afectado también por inhalación de humo. Ambos heridos han sido trasladados por la ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Soria.

Posteriormente y ya en el parque de bomberos de San Esteban de Gormaz, intervinientes de 24, 25 y 39 años se encontraban "con malestar general y posiblemente afectados por inhalación de humo", según informa el 112. Emergencias Sanitarias del Sacyl los ha trasladado en ambulancia al centro de salud.