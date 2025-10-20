La investigación apunta a la chimenea como origen de la explosión en la vivienda de Villar del Río

Las primeras investigaciones sobre el origen del fuego y de la explosión en una vivienda de Villar del Río, en el que falleció la teniente alcalde, Elena Blanco, apuntan a que comenzó en la chimenea de la casa, según explicó a este periódico el alcalde, Miguel Ángel López.

Los agentes de la Policía Judicial recogieron pruebas durante la noche del domingo y también estuvieron trabajando durante la mañana de hoy para esclarecer el suceso que ha conmocionado a la pequeña localidad soriana, ubicada en la comarca de Tierras Altas. También se ha practicado la autopsia al cadáver de la víctima que al parecer falleció por inhalación de humo, según ha podido saber este periódico.

Una vecina de la localidad fue la primera en ver un humo denso que salía de la vivienda de la teniente alcalde. En ese momento alertaron a un miembro de la familia que fue el que se dirigió al domicilio y al abrir la puerta de entrada parecer ser que tuvo lugar la explosión.

A causa de la deflagración se ha derrumbado parte de la primera planta de la casa y han resultado dañadas ventanas y parte de la cubierta. Se trata de la parte de la vivienda que se encuentra cerca de la chimenea.

Según explicó el alcalde, el denso humo y la elevada temperatura que había en el interior de la vivienda complicaron las tareas de rescate de Elena que se sabía que se encontraba en el interior.

Los hechos ocurrieron sobre las 17 horas del domingo y hasta tres horas después no se pudo sacar a la vecina y propietaria de la vivienda, que fue rescatada aún con vida, pero falleció minutos después.

Se está investigando si pudo haber un embolsamiento de humo caliente en esa parte de la casa por lo que se provocó la explosión y también el fuego.

Las dotaciones de bomberos de la Diputación Provincial que se desplazaron desde Ágreda, así como desde San Pedro Manrique estuvieron trabajando hasta las 2.30 horas de la madrugada del lunes.

Los bomberos tuvieron que intervenir por segunda vez y lo hicieron en la mañana de ayer al comprobar que se había reavivado en fuego en uno de los machones de madera de la vivienda.

Los bomberos estuvieron a lo largo de toda la mañana realizando tareas de refresco en la casa para evitar daños mayores a los ocasionados en el incendio.

El alcalde agradeció la enorme colaboración de los vecinos de Villar del Río que desde el primer momento se volcaron en la colaboración para extinguir el fuego y ayudar en el rescate de su vecina. «Esto ha sido un palo muy gordo» para el pueblo, aseguró el alcalde, dado que el suceso mortal ha causado gran consternación en la localidad y toda la comarca.

Las banderas del Ayuntamiento ondean a media asta y se ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento de la vecina, también teniente alcalde del municipio.

Elena Blanco será enterrada en Villar del Río el sábado. La misa funeral será a las 12.30 horas en la iglesia parroquia. El miércoles 22 tendrá lugar el velatorio en el tanatorio de Calahorra y el jueves se celebrará una misa funeral en la iglesia de Santiago de la localidad riojana, donde Elena ha vivido y ejercido de maestra.

En la actualidad residía en Villar del Río, donde estaba muy implicada con el pueblo. Formaba parte de una familia de Villar que, muchas de Tierras Altas, emigraron a otras provincias, relata el alcalde.