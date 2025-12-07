El Ayuntamiento de Soria abre este martes la votación ciudadana de los Presupuestos Participativos 2026

La Feria de la Lana, una de las iniciativas surgidas de los presupuestos participativos.MONTESEGUROfoto

El próximo martes, 9 de diciembre, el Ayuntamiento de Soria abrirá el periodo de votación ciudadana de los Presupuestos Participativos 2026, en el que toda la ciudadanía soriana podrá elegir entre 38 propuestas finalistas registradas a través de la plataforma municipal durante las últimas semanas.

Estas ideas fueron enviadas directamente por vecinos con el objetivo de mejorar la ciudad, configurando un catálogo diverso de iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, cultura, accesibilidad, deporte, infancia, espacios públicos y movilidad. La votación popular online permitirá priorizar aquellas con mayor respaldo social para su ejecución a lo largo de 2026, informa Ical.

La herramienta de democracia directa municipal ha demostrado un año más su alta participación, tras una fase inicial con una destacada implicación vecinal y decenas de propuestas recibidas, consolidando el compromiso ciudadano con este modelo de co-gobernanza local.

Tras la evaluación técnica, las propuestas finalistas pasan ahora a votación hasta el día 18 de diciembre, cuando quedarán seleccionados los proyectos que se ejecutarán con cargo a los 100.000 euros reservados a los presupuestos vecinales.

Las ideas incluyen, entre otras líneas de actuación, la mejora de parques y zonas de sombra, la movilidad sostenible y aparcamientos seguros para bicicletas, la inclusión social y accesibilidad, iniciativas culturales y artísticas, el refuerzo de equipamientos deportivos e intervenciones en barrios para uso comunitario.

Los restantes proyectos que no han pasado esta primera fase tras la evaluación técnica se han descartado por exceder el presupuesto, no ser viables económicamente, no poder desarrollarse técnicamente, estar incluidos ya en acciones presupuestadas o programas más amplios o no ser competencia municipal. Hay otras ideas que directamente se pueden llevar a cabo sin un coste económico relacionadas con limpieza o tráfico y que se trasladan directamente a los departamentos responsables.