National Geographic eligió a este pequeño pueblo de Soria por su castillo, pero su feria artesanal en diciembre es una joya escondida

Cuando National Geographic destacó el imponente castillo de Berlanga de Duero como un ejemplo único de ingeniería militar en España, puso en el mapa a este pequeño pueblo soriano de apenas 800 habitantes. Pero lo que muchos no saben es que, más allá de sus murallas monumentales, hay una tradición que, cada diciembre, transforma el corazón del municipio en una experiencia que une historia, belleza y cultura viva: su Feria de Artesanía, una joya escondida que convierte a Berlanga en uno de los destinos más especiales de Castilla y León durante las fiestas.

Berlanga de Duero, donde la historia no se disfraza: se vive

Situado a orillas del río Escalote, Berlanga de Duero es mucho más que un enclave medieval bien conservado. Su castillo, con una doble muralla que nunca llegó a ser atacada, es una «muñeca rusa de la arquitectura defensiva», como lo describía National Geographic en su reportaje sobre las fortalezas más espectaculares del país.

Desde cualquier punto del pueblo se eleva esta fortaleza de piedra que nunca llegó a entrar en batalla real, pero que es testimonio de siglos de poder, arte y resistencia. A sus pies, cada diciembre, se despliega otra forma de resistencia, la de los oficios tradicionales.

Una feria que no necesita adornos: belleza sincera y artesanía real

El 8 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Inmaculada, Berlanga celebra su Feria de Artesanía, que en 2025 cumplió su edición número 28. Aunque no se autodenomina "mercado navideño", el espíritu festivo que impregna las calles, los soportales y la Plaza Mayor se siente profundamente navideño. La estética, los materiales y el ambiente la convierten en una cita pinterest-friendly, como han comenzado a describirla en redes sociales los que se topan con ella por casualidad (y ya no quieren perdérsela nunca más).

Lo que distingue a esta feria de otras similares no es solo la calidad de lo que se expone (madera tallada, cerámica, embutidos, dulces, cosmética natural, textil tradicional) sino su capacidad para conectar con lo hecho a mano y la cercanía del artesano.

De lo artesanal a lo emocional y cultural: una escapada con sentido

La feria no se limita a vender objetos, los muestra como parte de un legado. Los niños aprenden oficios tradicionales, los visitantes descubren historias detrás de cada pieza, y los aromas de los guisos locales se mezclan con el frío seco del invierno soriano.

En un momento en que los mercadillos navideños se estandarizan y pierden alma, la feria artesanal de Berlanga de Duero representa justo lo contrario, un acontecimiento discreto, local y profundamente bello. Y es precisamente eso lo que la convierte en una joya escondida.

Para quienes quieran conocer una Castilla auténtica, silenciosa y llena de historias, Berlanga ofrece también monumentos como la Colegiata de Santa María del Mercado, el Palacio de los Marqueses de Berlanga, y su propio "caimán" embalsamado, parte de las leyendas que circulan por este enclave singular.