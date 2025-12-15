Numant-ia tendrá presupuesto en 2026 y ya se trabaja en los pliegos

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ministerio de Defensa sigue quemando etapas para iniciar la construcción del entro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas Numant-ia que se ubicará en Valcorba en una parcela cedida por el Ayuntamiento. A través de una respuesta parlamentaria, desde el Gobierno se asegura que de cara a 2026 ya se habilitará una partida económica para comenzar los trabajos. De la misma forma, se avanza que se ya trabaja en los pliegos que guiarán un proceso de contratación que abarcará tanto la redacción del proyecto como la ejecución de las obras con el objetivo de agilizar al máximo el procedimiento. Defensa invertirá unos 70 millones en este nueva infraestructura y el objetivo es que esté operativa de cara a 2028.

La respuesta del Gobierno llega tras una cuestión planteada por la senadora del PP por Soria y alcaldesa de Duruelo, Cristina Rubio. La senadora requirió información acerca de la «fase» actual del proyecto, la consignación presupuestaria o las licitaciones activas. Asimismo, recordaba el compromiso de 70 millones y su puesta en marcha prevista para 2028.

Las explicaciones del Gobierno están fechadas a 27 de noviembre y que explican que para esa fecha ya se han completado las «actuaciones administrativas del proyecto» y «el estudio geotécnico y el levantamiento topográfico». Desde el Gobierno relatan que ya «se están elaborando» los pliegos para «la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de obra». Esto significa que el proceso será un poco más ágil ya que será la misma empresa, o unión de empresas, las que se encarguen de todo el proceso, desde la redacción hasta la obra. En otras ocasiones este tipo de procedimiento se separan haciendo que sea necesario dos procesos de licitación separado y por tanto, una mayor dilación para poder cumplir con los plazos que marca la legislación.

Otra cuestión importante desvelada por el Gobierno es que «se informa que el planeamiento de la infraestructura está dotada económicamente para el año 2026 y siguientes». El detalle es importante porque permite que Defensa ejecute el proyecto independientemente de que haya o no Presupuestos Generales del Estado. Como es de sobre conocido, las cuentas del Estado están prorrogadas desde hace años y, ahora mismo, se hace difícil asegurar que el 2026 pueda tener Presupuesto.

En la propia presentación de Numan-IA desde el ministerio de Defensa remarcaron que es «un proyecto de primer nivel y clave para la seguridad y la defensa nacional que dará a luz una nube privada e independiente de datos que ofrece el respaldo y la resiliencia necesaria en la era de la Inteligencia Artificial».

La presentación, celebrada en los primeros días de septiembre, desgranó que unas 20 personas formarán parte permanente de la plantilla de este centro que funcionará 24 horas al día y 365 días al año. «A su vez, su construcción y todo lo derivado de la ella, como la redacción del proyecto, generará un importante impacto económico y laboral en la ciudad, toda vez que se establece el criterio de apostar por las capacidades locales para alumbrar este espacio», subrayaron. Un espacio que se ubicará en una parcela de casi 4 hectáreas en el polígono de Valcorba. «Este centro supone apostar por la modernización y la incorporación de sistemas de inteligencia artificial en beneficio de las Fuerzas Armadas», tal y como señaló el director del CESTIC, teniente general José María Millán.

La ministra Margarita Robles, que presidió el acto, apuntó que «damos un paso hacia el futuro. Una instalación puntera ejemplo de cohesión territorial y compromiso con la generación de empleo de calidad en lugares con desequilibrio poblacional». «La ciberseguridad se ha convertido en una preocupación en toda Europa y el mundo. Por eso, este centro está alineado con el Libro Blanco de la defensa de la UE y supone un polo de atracción de talento y el establecimiento de sinergias con universidades, entre otros. Es un ejemplo de cómo la Defensa permite descentralizar servicios y generar oportunidades en toda la geografía nacional».