El vecino de un pueblo de Soria que vivió todas las guerras civiles del XIX y dejó su eterna impronta en la Peña del tío Lesaca

Nunca unas palabras escritas en piedras significaron tanto. No hay soriano del lugar que desconozca la historia del tío Lesaca, un personaje real, ni mucho menos de ficción, que vivió en Ágreda en torno a 1880 y cuyo legado está grabado en piedra, ahora con un futuro incierto. Una inscripción en la Peña del tío Lesaca resume la vida de este vecino agredano que conoció todas las guerras civiles que asolaron el siglo XIX: "Por aquí pasó Lesaca, recordando su vejez, en cerca de 80 años, no vio más que desengaños". Su autor es Luis Cacho Delgado, conocido como el tío Lesaca, cuya memoria custodia, mutatis mutandi, el Centro de Estudios de la Tierra de Ágreda y del Moncayo soriano.

La entidad ha mostrado su preocupación por el estado en que se encuentran las inscripciones, ya que la piedra sigue desgastándose y lo escrito sufre un deterioro que, a su juicio, hay que frenar. La inscripción se encuentra en una peña del camino a la Cascada del Pozo de las Truchas de Ágreda y, además de la citada, incluye esta otra: "Oh pajarito cantor, llamado ruiseñor, que en Abril, mayo y Junio, alabas y cantas a Dios".

El protagonista de esta historia nació en 1810, "en plena Guerra de la Independencia contra los franceses (1808-1814) y en sus setenta años de vida conoció todas las guerras civiles que asolaron el siglo XIX: desde la guerra contra los franceses hasta las guerras carlistas (1833-1839 y 1872-1876), la revolución de la Gloriosa (1868) o las guerras coloniales". Así lo retrata el Centro de Estudios de Ágreda, divulgador de la historia del tío Lesaca y abogado de la protección de la peña. La biografía de Luis Cacho Delgado incluye dramáticas circunstancias personales, como el posible asesinato de su padre a causa del bandolerismo, y problemas familiares que ello acarreó. Razón por la que el agredano "acabara escribiendo un texto que refleja en buena medida el sentir que vivió y padeció gran parte de la población local, provincial y española del siglo XIX".

Desde hace casi siglo y medio, lo escrito por el tío Lesaca ha sido leído y recordado por cientos de agredeños que han pasado por la peña, de camino a la Cascada del Pozo de las Truchas, "recordando y evocando el sentido de Lesaca", recuerdan desde el centro. En los últimos años, el texto grabado "ha sufrido un notorio deterioro debido a las inclemencias climáticas y a la acción del hombre (escritos modernos)", razón por la que hace un año "se trasladó al Ayuntamiento la necesidad de hacer un estudio y una intervención que garantice su futuro", recuerda el Centro de Estudios, que suscribe que "no se ha avanzado en ello", por lo que recientemente ha vuelto a pedir al Ayuntamiento "el estudio y la consolidación de la peña lo antes posible".

El Consistorio cree que, a priori, es una "petición razonable. Es parte de nuestra historia y protegerla parece razonable", comentó el alcalde, Jesús Alonso. La institución atenderá la petición para ver en qué consiste y si se puede hacer algo al respecto.

El Centro de Estudios de la Tierra de Ágreda alerta de que, si no se actúa pronto, la peña seguirá desgastándose "y perdiendo los escritos que hace unos 145 años escribió tan singular vecino". A su juicio, habría que analizar su composición geológica, estudiar su comportamiento y limpiar la superficie, eliminando las inscripciones modernas, recuperando las originales. Además, había que protegerlas de las inclemencias climáticas y de la acción del hombre, explicando su significado divulgativo y cultural a los paseantes.