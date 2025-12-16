Estos pequeños pueblos de Soria tienen los belenes vivientes que todo amante de la Navidad debería ver al menos una vez en la vida

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En plena efervescencia de luces LED, centros comerciales y maratones de compras, hay un rincón de España que sigue apostando por una Navidad que se siente en la piel: Soria. En sus pueblos más pintorescos, la Navidad no es una decoración, es una forma de vida. Oncala, Vinuesa y San Esteban de Gormaz no montan un belén: lo viven. Y por eso, sus belenes vivientes son un plan que todo amante de la Navidad debería experimentar al menos una vez.

Oncala: belén viviente con sabor a historia y acebo

En Oncala, la Navidad comienza con el aroma inconfundible del acebo fresco. Cada diciembre, este pequeño pueblo soriano celebra su famosa Feria del Acebo, pero el verdadero corazón de estas fiestas es su belén viviente, una representación en la que los propios vecinos reviven los pasajes bíblicos del Nacimiento de Jesús recreando oficios tradicionales, escenas rurales y momentos costumbristas en las calles del pueblo.

Lo que hace único al belén de Oncala no es sólo su fidelidad estética, sino la emoción con la que los participantes (niños, ancianos, familias enteras) encarnan una tradición que trasciende lo turístico para convertirse en un acto de memoria colectiva.

La atmósfera se enriquece con productos artesanos y, si el clima lo permite, una estampa nevada que transforma el entorno en una postal viviente.

Vinuesa: un belén viviente que transforma la Plaza Mayor

En torno a finales de diciembre, Vinuesa detiene el tiempo. La Plaza Mayor se convierte en una pequeña Judea nevada, donde los vecinos se visten de pastores, mercaderes, reyes y ángeles. El belén viviente de Vinuesa es participativo, escénico y profundamente emotivo.

Cada detalle está cuidado: los trajes, la música, los animales reales, las voces en directo. Pero lo más impactante es ver cómo un pueblo entero se une para narrar una historia común, donde la fe, la cultura y el sentido de comunidad van de la mano. El frío de la sierra se combate con dulces caseros, bebidas calientes y el calor humano de una comunidad volcada.

Y es que Vinuesa no busca deslumbrar, busca tocar el alma, y lo consigue.

San Esteban de Gormaz: un nacimiento viviente bajo las estrellas

La noche del 25 de diciembre, San Esteban de Gormaz se transforma en un escenario natural sobrecogedor. En un entorno al aire libre junto al río, rodeado de silencio y vegetación, los vecinos representan el nacimiento de Jesús.

Es un belén sobrio, auténtico, que aprovecha la oscuridad de la noche para generar una atmósfera íntima, mística. Las antorchas iluminan el camino, el sonido del río acompaña la escena y los intérpretes, vecinos del pueblo, logran transmitir una emoción tan genuina que hasta los más escépticos se conmueven.

Magia navideña en la Ribera

Duruelo de la Sierra: tradición viva en la Plaza del Millón



En la víspera de Reyes, Duruelo de la Sierra revive su belén viviente en la Plaza del Millón, donde los vecinos interpretan con pasión las escenas del Nacimiento. Programado este año el 4 de enero de 2025, el evento combina costumbres locales, fuego, música tradicional y una atmósfera cálida que contrasta con el frío de la sierra.

Este belén viviente ha ido ganando fuerza año tras año como símbolo de identidad cultural y compromiso comunitario. Un plan navideño perfecto para cerrar las fiestas con emoción y belleza.

Ólvega: belén viviente en el corazón del Moncayo

El 13 de diciembre de 2025, Ólvega celebró una nueva edición de su belén viviente, una de las actividades centrales de su agenda navideña. Esta representación, que combina escenografía, música y participación vecinal, se convierte cada año en un auténtico encuentro entre generaciones y una oportunidad para redescubrir el valor de las raíces.

La puesta en escena, el esfuerzo colectivo y la implicación emocional hacen de este belén viviente un momento imprescindible para quien busca una Navidad con alma.

Una ruta emocional por la Soria más auténtica

Recorrer estos belenes vivientes no es solo hacer turismo navideño. Es entrar en contacto con una España que sigue creyendo en la fuerza de lo colectivo y en la belleza de la sencillez.

Para quienes buscan una Navidad con sentido, emoción y raíces, los belenes vivientes son una revelación.