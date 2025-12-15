De Soria a Badajoz: dónde lanzar farolillos en España esta Navidad (y pedir un deseo al estilo oriental)

La suelta de farolillos se ha convertido en un ritual navideño de luz y esperanza en varios rincones de España.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre

Cada diciembre, el cielo de algunos pueblos y ciudades españolas se llena de luces que se elevan suavemente como si fueran estrellas fugaces. Pero no se trata de drones ni fuegos artificiales, son farolillos voladores, una tradición de origen chino que ha calado hondo en la Navidad española. Lejos de ser un simple espectáculo visual, este ritual tiene un profundo significado: escribir un deseo y dejar que el viento lo lleve al universo.

Estas celebraciones devuelven un tipo de magia más pura, casi ancestral. Y aunque el referente más conocido es el Festival de los Faroles que marca el final del Año Nuevo Chino, cada vez más localidades españolas se suman a este gesto colectivo cargado de simbolismo.

Oncala y Navaleno: la Soria más mágica se ilumina

En Oncala, un pequeño pueblo de la provincia de Soria, el lanzamiento de farolillos se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la Navidad. El cielo se llena de luces cálidas mientras los vecinos y muchos visitantes escriben deseos en pequeños papeles que luego introducen en farolillos biodegradables. Una escena que parece sacada de una película y que ya es tradición local, celebrada este 2025 el domingo 7 de diciembre, al caer la noche, como uno de los actos más emotivos de la Feria del Acebo y del Adorno Navideño.

Muy cerca, en Navaleno, también en la comarca de Pinares, se replica la ceremonia el 26 de diciembre. Familias enteras se reúnen en la plaza del pueblo para dejar volar sus deseos, acompañados por música y chocolate caliente. Es un evento íntimo, comunitario, y profundamente emocional.

Olivenza celebra la Navidad soltando deseos al cielo con farolillos

En Olivenza (Badajoz), cada año se celebra 'La noche de los deseos', una suelta colectiva de farolillos cargados de buenos propósitos, que en 2025 tendrá lugar el sábado 27 de diciembre a las 20:00 horas, cuando vecinos y visitantes elevarán sus mensajes desde la Puerta del Calvario en un acto simbólico de luz y esperanza que marca las últimas semanas de las fiestas navideñas. Estos encuentros festivos, íntimos y llenos de simbolismo, demuestran cómo el gesto de elevar farolillos sigue siendo un momento especial para compartir deseos y emociones en la Navidad española.

Barcelona y los rituales de luz más alternativos

En el área metropolitana de Barcelona, algunas asociaciones culturales organizan eventos inspirados en el Festival de los Faroles de China. En Santa Coloma de Gramenet, por ejemplo, se celebra una 'Fiesta de los fanalillos chinos' con linternas decoradas, talleres de caligrafía y actos comunitarios que conectan tradición y espiritualidad.

También existen iniciativas como 'Farolillos Voladores BCN', que organiza lanzamientos simbólicos en plazas emblemáticas como la de España. Los participantes entregan alimentos o donaciones solidarias a cambio de su farolillo, convirtiendo el gesto en un acto de luz y generosidad, como sucederá este sábado 21 de diciembre de 2025 en la Plaza de España de Barcelona, donde está previsto un nuevo lanzamiento solidario al anochecer.

Alternativas sostenibles y eventos similares

Ante las restricciones medioambientales que prohíben los farolillos voladores en algunas zonas, han surgido alternativas igualmente poéticas. Por ejemplo, en Málaga, el 'Festival de las Linternas' ofrece un recorrido inmersivo con esculturas de luz y farolillos artísticos que evocan la estética oriental sin necesidad de elevar nada al cielo, evento que se celebrará hasta el 15 de febrero de 2025, aunque no forma parte de la programación oficial de Navidad 2025.

En otros rincones de España, la Navidad también se vive a través de rituales luminosos profundamente simbólicos. La tradición de encender la corona de Adviento, con una vela por cada domingo previo a Navidad, sigue viva en muchos hogares y parroquias como un gesto íntimo de espera y esperanza. En ciudades como Madrid o Barcelona, los conciertos Candlelight iluminan iglesias y teatros con miles de velas reales mientras suenan villancicos clásicos. Además, el 7 de diciembre, la comunidad colombiana en Madrid celebra el 'Día de las Velitas', encendiendo velas y faroles en reuniones familiares y eventos comunitarios para marcar el inicio de la Navidad en un ambiente cálido y lleno de luz.