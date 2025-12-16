Izquierdo: "Una ciudad que no funciona y es peor para vivir"

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Con Vox ausente, la única voz que se escuchó en el Pleno fue la del PP, a través de su portavoz, Belén Izquierdo. Los populares fueron muy críticos y aseguran que el resumen del último año es "ausencia" en "la gestión" ya que "usted (en referencia al alcalde) está cada día más alejado". "Un Ayuntamiento que no funciona y una ciudad peor para vivir", lamentó.

Las críticas del PP comenzaron por la presión fiscal "estamos en el top-3 junto a Madrid y Barcelona" y que "no cuida al Personal". "Hay un clima laboral insostenible y esta situación solo es culpa suya". Izquierdo también cuestionó el área de Urbanismo "con un PGOU de hace 19 años que tildan de herencia envenenada, pero que no han hecho nada por cambiar" y recordando casos como el de la quinta planta. Izquierdo también dudó de la política de vivienda con 0 pisos puestos a disposición y "solo con el avance en Eduardo Saavedra que ejecuta la Junta". "El balance es desolador".

Un panorama similar dibujó en materia de empresas y también en el ámbito de los Servicios con contratos como parques, autobuses o zona azul en su fase final.

No obstante, una de las partes más críticas fue la movilidad con una travesías "que han partido la ciudad, han creado atascos y rotondas peligrosas" y que "han generado más desplazamientos, más ruido y menos accesibilidad". "Y ya veremos el mantenimiento", lamentó. "Hemos perdido 1.000 plazas de aparcamiento, es imposible aparcar y el bus urbano acumula más de 200 quejas", remarcó. Izquierdo también recordó parte de las "promesas incumplidas" con proyectos como las nuevas instalaciones de bomberos y policía local, el PGOU, la RPT o la empresa de vivienda.

"La gestión es la seña de identidad del PP y es lo primero que verán los ciudadanos junto a la rebaja de impuestos", advirtió. "Soria es hoy una ciudad convertida en un caso, con un Ayuntamiento debilitado y que solo culpa a los demás y no asume responsabilidades", aseguró la portavoz rematando que "su Ayuntamiento no funciona y su alocución suena a despedida".