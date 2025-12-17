El lugar de Soria donde puedes caminar por una ciudad celtíbera como si acabara de ser abandonada

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

Soria lleva años jugando una baza silenciosa pero poderosa: su patrimonio arqueológico. Ahora, con la incorporación de tecnología inmersiva en algunos de sus enclaves más emblemáticos, la visita gana una nueva dimensión sin perder rigor histórico. Numancia, Tiermes y Uxama no son solo nombres que aparecen en los libros de historia, sino yacimientos visitables que permiten entender cómo se vivía en la Celtiberia. Una excusa perfecta para recorrer la provincia con otros ojos.

Numancia viva



Visitar Numancia siempre ha sido enfrentarse a un lugar cargado de simbolismo. El cerro de la Muela no es solo un yacimiento, es un relato fundacional que habla de resistencia, identidad y choque de civilizaciones. La incorporación de herramientas de realidad virtual no sustituye al paseo entre restos arqueológicos, pero sí ayuda a contextualizarlo. Permite imaginar cómo era la ciudad, cómo se organizaba y por qué su historia sigue pesando siglos después.

El valor de Numancia está en su capacidad para emocionar sin artificios. La tecnología, bien usada, no distrae: acompaña. Ayuda a entender la escala del asentamiento, la complejidad defensiva y el impacto del asedio romano. Para quien visita Soria por primera vez, es una puerta de entrada clara a su pasado más reconocible.

Tiermes excavada



Tiermes ofrece una experiencia distinta. Aquí no hay un relato único, sino capas de historia superpuestas. Excavada en la roca, la llamada Pompeya soriana muestra cómo el paisaje condiciona la vida. Casas, calles y espacios comunes surgen directamente del terreno, lo que convierte la visita en algo casi intuitivo.

La tecnología inmersiva resulta especialmente útil en este enclave, donde muchas estructuras requieren interpretación. Ver reconstrucciones virtuales ayuda a comprender cómo se habitaban esos espacios y cómo evolucionaron con el paso de los siglos. Tiermes no se impone al visitante, se descubre poco a poco, y ahí reside su fuerza. Es un yacimiento que recompensa la atención y el tiempo.

Uxama romana



Uxama completa el triángulo arqueológico con un enfoque más urbano. Aquí la huella romana es clara y estructurada. Foros, viviendas y restos de infraestructuras muestran una ciudad organizada, integrada en una red más amplia. La visita permite entender cómo Roma transformó el territorio y cómo convivió con las culturas locales.