El soriano Raúl Martínez se despide de 'Gran Hermano' como cuarto finalista

Publicado por Verónica Reglero Soria

No pudo ser. El concurso de 'Gran Hermano' cerró este jueves sus puertas con la gala final en la que cuatro finalistas, entre ellos el soriano Raúl Martínez, se disputaban el título de ganador y hacerse con el maletín de los 300.000 euros. Sin embargo, el de Soria, fue el primer eliminado del camino a la final despidiéndose de esta aventura televisiva como cuarto finalista. La audiencia convirtió en ganadora a Rocío, la concursante de Jerez de la Frontera.

Durante el transcurso de la gala, el programa fue dando protagonismo a cada uno de los cuatro finalistas. En el caso del soriano, pudo hablar con su novia, presente en plató intercambiándose unas románticas palabras, y también visionar un vídeo en el que se iban sucediendo imágenes suyas junto a una voz familiar en off que narraba la historia de su vida.

Pero las sorpresas para Raúl no terminaron ahí ya que al destapar una campana junto a él apareció un plato con varios torreznos, "la barrita energética soriana", indicó el soriano, mientras el presentador, Jorge Javier Vázquez, le informaba de que "toda Soria y, por supuesto, el torrezno, está contigo".

El director de la Marca de Garantía del Torrezno de Soria, Juanjo Delgado, apoyando al soriano en la gala final.HDS

En ese momento, y mientras sonaba de fondo la sanjuanera 'Soria, la gloria de España', aparecía un nuevo vídeo en el que Juanjo Delgado Soto, director técnico de la Marca de Garantía del Torrezno de Soria, le indicaba: "Queremos mandarte desde Soria, como buen defensor del torrezno que eres, de nuestra tierra, y de nuestro producto que sabemos que eres un apasionado, toda nuestra energía saludable. Nos encanta verte en la final y queremos que ganes 'Gran Hermano' y para celebrarlo cuando vengas a Soria te invitaremos a comer un buen torrezno como solo aquí en nuestra provincia se saben hacer".

Un vídeo que terminaba con imágenes de su novia, amigos y familiares apoyando al concursante soriano y lanzándole ánimos en su camino a la final. Tras el vídeo, el presentador le decía: "Raúl, imagina que tienes que venderle un torrezno a un extranjero. ¿Cómo le venderías las bondades de un torrezno a un alemán?". El soriano contestaba así: "Tú has probado la gloria, tú has probado la felicidad, tú has probado el buen sabor, ¿tú has visto a Dios? Pues esto es mejor que ver a Dios. ¡Cómetelo y disfruta!".

Sin embargo, y a pesar de todo el apoyo recibido, no pudo ser y el soriano fue el primero en ser expulsado abandonando la casa y dirigiéndose a plató convertido en el cuarto clasificado de 'Gran Hermano 20' donde se reencontraba con todos sus seres queridos y excompañeros.