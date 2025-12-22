La ruta fácil entre bosques y miradores que se ha convertido en el plan familiar del invierno

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

No hace falta ser senderista ni esperar al buen tiempo para salir a caminar. En invierno, cuando el cuerpo pide aire pero no palizas, hay rutas pensadas para disfrutar en familia, con trazados sencillos, paisajes abiertos y la tranquilidad de saber que no habrá sorpresas. Una de ellas se ha consolidado como apuesta segura en esta época. La ruta es la Ruta del Acebal de Garagüeta, en Arévalo de la Sierra (Soria)

Recorrido amable



La ruta discurre por un itinerario bien marcado, sin grandes desniveles y con firme estable durante casi todo el año. Es un recorrido circular, lo que facilita organizar la caminata sin preocuparse por regresar por el mismo camino ni calcular tiempos complejos.

El trazado combina tramos de bosque con zonas despejadas que permiten ver el entorno desde varios puntos elevados. Eso hace que el paseo resulte entretenido incluso para los más pequeños, que encuentran cambios constantes en el paisaje sin cansarse.

Apta en invierno



Una de las claves de esta ruta es que se puede hacer en invierno sin necesidad de material técnico. No atraviesa zonas expuestas ni pasos complicados, y suele mantenerse transitable incluso tras varios días de frío, siempre que no haya nevadas intensas.

Esto la convierte en una opción muy utilizada durante las vacaciones navideñas, cuando muchas familias buscan planes al aire libre que no dependan del esquí ni de largas jornadas de coche.

Naturaleza cercana



El recorrido permite observar fauna y vegetación propia de la zona, con especial protagonismo de masas forestales bien conservadas. No es una ruta espectacular por un solo punto concreto, sino por el conjunto del paseo, que mantiene el interés de principio a fin.

A lo largo del camino hay varios espacios donde detenerse, descansar o simplemente mirar el paisaje. Son paradas naturales que ayudan a que la ruta se adapte al ritmo de cada grupo.

Plan redondo



La duración moderada hace que la ruta encaje bien como plan de mañana o de tarde, dejando margen para completar el día con una comida tranquila o una visita a algún núcleo cercano. No exige madrugar ni planificar con exceso.

Por eso se ha convertido en una de esas rutas que se repiten año tras año, especialmente en invierno, cuando apetece salir, caminar un poco y volver a casa con la sensación de haber aprovechado el día sin agotarse.