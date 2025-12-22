La Guardia Civil localiza el cuerpo sin vida de un montañero desaparecido el sábado en el Moncayo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha localizado en el Moncayo el cuerpo sin vida de un montañero desaparecido que fue visto por última vez el sábado. Según trasladaron fuentes oficiales, había trasladado su intención de pernoctar en el Pico Moncayo en la noche del sábado al domingo. Había quedado e mediodía del domingo con otros compañeros y, al no aparecer, se dio la voz de alarma.

La búsqueda se inició en la tarde del domingo. Poco antes de las 18.00 horas un familiar del montañero dio aviso a la Guardia Civil comunicando que esta persona salió el sábado a realizar el ascenso al Pico Moncayo con la intención de pasar la noche en dicho lugar. Según la información recabada esta persona había quedado con un grupo de montañeros el domingo por la mañana en el Parque Natural del Moncayo (vertiente aragonesa) y, al no localizarle, informaron de su desaparición.

Desde el mismo momento que se recibió el aviso se activó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Tarazona quienes iniciaron la búsqueda a pie por la zona, con unas condiciones meteorológicas adversas, no logrando localizarlo durante la jornada del domingo.

Este lunes el dispositivo ha continuado con especialistas del GREIM realizando búsqueda a pie por el Parque Natural. También se había activado el helicóptero de Guardia Civil que ha sobrevolado la zona, aunque las condiciones meteorológicas adversas no han permitido utilizarlo de forma continuada.

El montañero desaparecido es un varón de 69 años que reside en Utebo. Según informa Heraldo de Aragón, se trata de Lorenzo Nogués, ex alcalde de Borja (Zaragoza) y experimentado montañero. El cuerpo ya ha sido rescatado y estaba previsto su traslado al Instituto de Medicina Legal.