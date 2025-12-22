Solo cuatro provincias se quedan sin ninguno de los 13 premios importantes del sorteo de Lotería de Navidad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Rioja, Soria, Castellón y la ciudad autónoma de Melilla se han quedado este año sin ninguno de los trece grandes premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que ha repartido este lunes un total de 2.772 millones de euros en premios.

De este modo, en 2025 La Rioja no ha sido agraciada con el 'Gordo' (79.432) en una edición en la que tampoco ha obtenido ninguno de los doce restantes premios importantes. En cambio, el año pasado el premio más importante cayó íntegramente en la número 6 de Logroño, aunque gran parte viajó a Madrid.

En Castilla y León, Soria es la única provincia que no ha recibido la visita de la fortuna este año, ya que, según distintos medios locales, un pellizco del tercer premio (90.693) sí ha caído en Ávila. Este premio ha dejado 50.000 euros en la capital abulense gracias a un décimo vendido, a través de Internet, en la administración de lotería número 4, Doña Elenita, situada en la avenida Juan Pablo II, número 1.

Por su parte, Castellón tampoco ha tenido fortuna en este sorteo de Navidad, frente a sus vecinas Alicante y Valencia. Por ejemplo, la suerte sí ha "llamado varias veces" a la puerta de la administración de lotería Manises (Valencia) en una jornada "inolvidable" en la que se han repartido un tercer premio, un cuarto premio y dos quintos premios, informa Europa Press.

Junto a La Rioja, Soria y Castellón, el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025 ha vuelto a dar la espalda a Melilla, que sigue siendo la única región de España donde nunca ha caído el 'Gordo'. Este año, además, la ciudad se va de vacío, sin ninguno de los premios mayores en sus administraciones.