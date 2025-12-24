La receta de Soria que vuelve cada Navidad y transforma una verdura humilde en plato de fiesta

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

Cuando llega la Navidad en Soria, hay productos que regresan a la cocina casi sin anunciarse. No son platos modernos ni recetas de moda, pero siguen ocupando un lugar central en muchas casas porque funcionan, reconfortan y forman parte del calendario. Uno de ellos es el cardo rojo de Ágreda, una verdura de temporada que, bien trabajada, se convierte en un plato navideño completo, elegante y muy ligado al territorio.

Producto de invierno



El cardo rojo es una variedad tradicional cultivada en el entorno de Ágreda y el Moncayo. Se recoge en invierno y necesita frío para desarrollar su textura y sabor característicos. No es una verdura rápida ni agradecida al primer intento, pero su resultado compensa el tiempo invertido.

En Navidad aparece porque encaja con el ritmo de estas fechas. Se puede dejar preparado con antelación, mejora tras reposar y admite acompañamientos que elevan el plato sin esconder el producto. Por eso ha sido durante décadas una presencia habitual en comidas familiares navideñas en la provincia.

Preparación lenta



La clave del cardo está en la limpieza y en la cocción. Hay que retirar bien las hebras exteriores, cortar los tallos en trozos regulares y cocerlos en agua con sal hasta que queden tiernos. No conviene acelerar este paso, porque la textura final depende de una cocción uniforme y tranquila.

Mientras el cardo se cuece, se prepara una base sencilla con ajo, harina y caldo de la propia cocción. Esta salsa no debe ser espesa ni pesada. El objetivo es envolver el cardo, no taparlo. El fuego bajo y el tiempo son los que hacen que el plato gane profundidad.

Toque navideño



Una vez el cardo está tierno y ligado a la salsa, llega el momento de darle carácter navideño. En Soria es habitual añadir almendra tostada picada, que aporta textura y un punto cálido muy reconocible en platos de invierno.

Si se quiere elevar un poco más el resultado, unas láminas finas de trufa negra de Soria ralladas al final, con el fuego ya apagado, bastan para transformar el plato sin exceso. No hace falta cantidad. La trufa funciona como aroma y no como protagonista absoluta.

Plato de mesa



El cardo rojo preparado de esta manera se sirve caliente, pero no recién hecho. Reposa bien, se puede recalentar sin perder calidad y agradece ese tiempo extra para que los sabores se asienten. Por eso es una receta práctica para días de comidas largas y mesas compartidas.

Es un plato que acompaña bien a carnes asadas o pescados sencillos, pero también puede funcionar como principal en una comida más ligera. Representa una forma muy soriana de entender la Navidad: producto local, cocina lenta y sabor reconocible sin necesidad de artificios.