El truco invisible de Jordi Cruz para un cochinillo con setas que dejará a todos boquiabiertos

Jordi Cruz, chef con Estrella Michelin, durante un acto público en el que destacó por su estilo sobrio y carisma habitual.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Si pensabas que el cochinillo solo podía cocinarse al estilo clásico, prepárate: Jordi Cruz, Chef con Estrella Michelin, ha revelado una versión con setas en Youtube que desafía lo que sabías sobre esta carne.

En el vídeo, Jordi Cruz presenta esta preparación paso a paso con una naturalidad que esconde un montón de técnicas de chef profesional. ¿El resultado que consigue? Una piel churruscada, una carne jugosa y un acompañamiento de setas perfecto para elevar el plato más allá de lo ordinario.

La esencia del cochinillo con setas de Jordi Cruz

La preparación empieza con una pieza de espalda de cochinillo que ha sido tratada cuidadosamente (la clave es que esté tierna por dentro y crujiente por fuera). Jordi selecciona este corte porque permite que la grasa se distribuya de forma homogénea durante la cocción, consiguiendo ese equilibrio perfecto entre jugosidad y textura crujiente.

Además, incorpora un majado clásico con frutos secos (avellanas y almendras) junto con ajo que lleva el sabor un nivel arriba, una decisión audaz que redefine la tradición del cochinillo.

Setas: el aliado perfecto que muchos pasan por alto

Uno de los elementos más sorprendentes de esta receta es cómo las setas interactúan con la grasa y la mantequilla, capturando sabor sin perder firmeza. Jordi Cruz lo dice en el vídeo: «cuanta menos agua tenga la seta, mucho mejor», lo que es un truco de chef que transforma el resultado final.

La técnica consiste en saltear las setas con una pizca de sal, pimienta y mantequilla, logrando un dorado intenso y un sabor concentrado que complementa la profundidad del cochinillo.

En el vídeo, el chef explica que tener control de la temperatura es esencial, y recomienda usar herramientas (como el sensor de temperatura) para asegurarte de que tanto el cochinillo como las setas se cocinan a la perfección sin perder jugos internos o quemarse en el exterior.

Esta atención al detalle es típica en la alta cocina, y es lo que hace que el plato no solo quede bien, sino espectacular en textura y sabor.

El toque final que lo cambia todo

Una vez todo está cocido, Jordi Cruz recomienda añadir brotes frescos y láminas finas de naranja, aportando frescura y un contraste cítrico intenso que limpia el paladar entre bocados ricos en grasa y umami.

Este gesto es el que transforma el plato desde algo delicioso a algo inolvidable.