El pequeño pueblo de Soria donde el turrón y los mantecados se hacen como antes

En plena provincia de Soria, entre paisajes de invierno y la calma de la vida rural, hay un pequeño pueblo donde la Navidad no se compra en grandes superficies, sino que se amasa, se corta a cuchillo y se deja reposar con paciencia. En Arcos de Jalón, 'El Abuelo José Luis' encarna una forma de entender los dulces navideños que se resiste a desaparecer: la del turrón y los mantecados hechos como antes, con recetas heredadas, manos expertas y un profundo respeto por el sabor auténtico.

En 'El Abuelo José Luis', un obrador familiar con más de 175 años de historia, los mantecados se elaboran a mano con la misma fidelidad y cuidado que cuando la repostería era un oficio íntimo, ligado al ritmo de la tierra y a la memoria familiar. Desde que el bisabuelo de Enrique López Yunquera llegó desde Calatayud en 1845 para fundar el obrador en Arcos de Jalón, cuatro generaciones han mantenido viva una forma de hacer que prioriza la calidad del ingrediente, la técnica manual y el respeto por lo auténtico. Una dedicación que ha traspasado fronteras y ha sido reconocida con el distintivo Solete Repsol, que distingue a quienes conservan la esencia de la tradición gastronómica.

Turrones que no saben a fábrica: un repertorio que conquista todo el año

Entre las especialidades que ofrece esta casa se encuentran clásicos como el turrón duro de almendra, el de yema quemada, el pan de Cádiz, o el chocolate con frutos secos, pero también opciones más personales como el de mantequilla y moca, el de piñón, el de coco o el congreso de frutas. El uso de almendra marcona y miel pura en todas sus versiones aporta una textura suave, crujiente y equilibrada que marca la diferencia frente al turrón industrial.

Turrón de yema cuajada con piñones y borde de coco rallado, una creación elaborada a mano en el obrador de Arcos de Jalón que combina tradición y estética festivaEl abuelo José Luis

Cada pieza se trabaja a mano, se deja reposar de forma natural y se corta a cuchillo. Esa técnica, casi desaparecida, se traduce en un producto que mantiene aroma, forma y consistencia con carácter artesanal real, no de etiqueta.

Turrón artesano de almendra molida de El Abuelo José Luis, una de las especialidades más demandadas del obrador por su textura suave y sabor equilibradoEl abuelo José Luis

Mantecados de Castilla: la tradición que no espera a Navidad

En 'El Abuelo José Luis' se elaboran con la misma dedicación que los turrones: sin aditivos, con ingredientes locales y una técnica que mezcla precisión con memoria. Son ideales para acompañar un café o como detalle dulce en cualquier época. De hecho, tienen tanto éxito que se venden durante todo el año, confirmando que la repostería tradicional castellana tiene un lugar propio más allá de la Navidad.

Lejos de la distribución masiva, los productos están disponibles en tiendas locales seleccionadas de Soria capital y Almazán. Desde fruterías hasta panaderías y vinotecas, la red de comercios garantiza que cada dulce llegue con el mismo respeto con el que fue elaborado.

Un legado de 600 años de turrón soriano

Soria lleva más de 600 años elaborando dulces con técnicas tradicionales. La Asociación Soriana de Confitería, Bollería y Repostería (ASEC), a la que pertenece 'El Abuelo José Luis', es una de las más veteranas de Castilla y León. Su objetivo es proteger la repostería soriana del olvido industrial y mantener vivo un legado que no puede clonarse con máquinas.