La nueva directora del Parador: «Soria me ha sorprendido mucho»

María Landeira Rodríguez, 25 años (Santiago de Compostela), es desde hace unas semanas la nueva directora del Parador de Soria, en sustitución de su paisana, Uxía López, compañera además de promoción y hasta de colegio que se ha hecho cargo de los Paradores de Sigüenza y Molina. Es la primera vez que Landeira se hace cargo de la dirección de un Parador tras ocupar los puestos de adjunta a la dirección en otros establecimientos, y su juventud contrasta con la imagen añeja que se tiene de los Paradores.

Tal vez por ello, la nueva directora tiene un montón de ideas a aplicar en Soria y transmite esa ilusión por la naturaleza, los recursos naturales que ofrece la provincia y la gastronomía.

Cuando el 11 de octubre asumió las riendas del Parador soriano la provincia era para ella una perfecta desconocida. Realmente, la archifamosa campaña de ‘Soria, ni te la imaginas', fue el sentido literal para Landeira, que ocupó el puesto de adjunta a la dirección en su último destino, el Parador del Saler, entre el Parque Natural de La Albufeira y el mar Mediterráneo, en Valencia.

«Para mí Soria es el primer salto. Paradores tiene un gran cantera y entre vacantes y jubilaciones se nos está brindando la posibilidad».

El Parador del Saler estaba muy enfocado al turismo con estancias más largas aunque nada más llegar Landeira a Soria no pudo por menos que sorprenderse. «No me esperaba algo así. Me ha sorprendido mucho Soria. Estamos ante una ciudad muy activa con nuevos planes. La ubicación del Parador es increíble, muy unida a la naturaleza, a las actividades y a la gastronomía. En El Saler la estancia era de una semana y en Soria las estancias son de un día, día y medio o dos días, mucho más reducido. Tiene otro tipo de clientes. El Saler era más vacacional y a Soria la gente viene de paso, no es destino final, y hay que trabajar para que la gente se quede más, con paquetes promocionales, actividades de naturaleza y recursos naturales como las setas o la trufa». En este sentido, anticipa ya paquetes relacionados con San Valentín en febrero.

La flamante directora del Parador se marca como objetivos «aumentar la estancia de los clientes en Soria, que disfruten de la provincia y de la experiencia ligada a la naturaleza. La naturaleza para los sentidos, sacando partido a los atractivos de la zona con escaso impacto ambiental».

Además, busca «fomentar la estancia entre semana, que es muy floja, que la gente se mueva y disfrute de Soria».

Landeira coincide en que a pesar de las numerosas campañas promocionales que se han efectuado de la provincia, realmente «no se conoce, y gastronómicamente tampoco, y cuenta con una gastronomía brutal. La naturaleza es aquí clave. Por ejemplo, el paisaje que hay de Soria a Logroño es increíoble, muy bonito. Tenemos que hacer paquetes y estancias con productos como la trufa o recursos de fauna como la berrea».

El Parador de Soria cuenta con 40 empleados, una cifra significativa, y que se divide entre lo que es el alojamiento propiamente dicho y la restauración. uno de sus fuertes,. Digamos que el hotel es un 53$ y casi un 50% la restauración. Hay una gran demanda en este sentido porque la restauración es muy potente, con gastronomía local y productos de kilómetro cero».

Landeira, en definitiva, trata de dar un aire propio a un Parador emblema en la provincia y en el país. Con 20 años llegó a estos establecimientos del país, de ahí que señale que «Paradores es mi vida y han apostado por mí desde el primer momento».