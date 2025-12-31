Heraldo-Diario de Soria

Postales invernales de Soria en el último día del año

Las heladas y las nieblas ensalzan unos paisajes blancos por las nieblas engelantes, hermosas postales para despedir el año

Postales blancas para el último día del año

Postales blancas para el último día del añoMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

La bajada de las temperaturas, junto con las brumas predominantes durante la mañana, originaron el fenómeno de nieblas engelantes en numerosos puntos de la provincia de Soria, provocando unos hermosos paisajes para finalizar el 2025. El invierno continuará y se auguran nevadas desde los 800 metros el 4 de enero.

Las circunstancias meteorológicas provocaron dificultades en las carreteras, incluso algún siniestro derivado de la fuerte helada, que en zonas cercanas a la capital rozaron los -5 grados.

Las brumas engelantes condicionaron el paisaje

Las brumas engelantes condicionaron el paisajeMARIO TEJEDOR

Postales del invierno soriano

