Postales invernales de Soria en el último día del año

La bajada de las temperaturas, junto con las brumas predominantes durante la mañana, originaron el fenómeno de
nieblas engelantes en numerosos puntos de la provincia de Soria, provocando unos hermosos paisajes para finalizar el 2025. El invierno continuará y se auguran nevadas desde los 800 metros el 4 de enero.
Las brumas engelantes condicionaron el paisaje MARIO TEJEDOR
Postales del invierno soriano
