Nace el primer bebé de 2026 en Soria, Emir, que se ha hecho esperar

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El primer bebé soriano de 2026 ya está aquí. Ha nacido en el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria, a las 21.17 horas. Es un niño, Emir, y ha pesado 3,300 kilos.

El pequeño se ha hecho esperar pero finalmente hay que celebrar un nacimiento en el primer día del año, algo que no siempre ocurre en la provincia más despoblada de España. En ocasiones ha habido que esperar varios días para estrenar el listado de partos en Soria, como ocurrió en el año que acaba de despedirse.

El hospital de Santa Bárbara atendió durante el año pasado un total de 471 partos, ocho de ellos de gemelos. De esta manera, según el seguimiento estadístico de la Delegación de la Junta llegaron al mundo 478 recién nacidos vivos y sólo se produjo un fallecimiento. Los 478 bebés de 2025 se distribuyeron prácticamente a partes iguales entre niños y niñas: 238 de los primeros por 240 de los segundos.

El último nacimiento de 2025 se quedó al filo del año, ya que se produjo en la jornada de Nochevieja. Según explicaron fuentes de la Delegación de la Junta en Soria, el parto tuvo lugar a las 9.45 horas.

Los 471 partos atendidos en 2025 representaron un aumento en relación al ejercicio precedente, cuando el hospital de Santa Bárbara atendió 441. Los ocho partos gemelares del año pasado constituyeron una de las cifras más elevadas de los últimos ejercicios, ya que hay que remontarse a 2018 para encontrar un número más elevado. Entonces los alumbramientos gemelares fueron 13, según el seguimiento estadístico.

Una serie histórica que muestra un progresivo descenso de la natalidad en Santa Bárbara. Y es que en 2010 se contabilizaron casi 700 alumbramientos (en concreto, 697). Desde entonces las cifras han ido disminuyendo, con alguna alternancia en función de los años. Así, el nivel de los 600 se perdió en 2014 y el de los 500 en 2021. La otra cara es también la caída de la mortalidad infantil, ya que en 2010 se produjeron siete fallecimientos y seis en 2012.