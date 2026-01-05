La Cabalgata de Aspace Soria en estas fotografías

Los Reyes Magos adelantaron este año su visita a Soria para protagonizar un
colorido desfile junto a Aspace, recorriendo las calles anexas al centro de la ciudad. La comitiva estuvo llena de fantasía y diversidad, con la presencia de hadas, animales y numerosos personajes que despertaron la ilusión de grandes y pequeños. No faltaron tampoco las referencias al cine y la animación, con una espectacular representación del universo Star Wars y personajes de Disney que acompañaron a Sus Majestades en una jornada festiva marcada por la inclusión y la alegría.
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace
Alegre recorrido de los Reyes Magos. MonteseguroFoto
Cabalgata de Reyes Magos de Aspace