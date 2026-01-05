La Cabalgata de Aspace Soria en estas fotografías

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

Los Reyes Magos adelantaron este año su visita a Soria para protagonizar un colorido desfile junto a Aspace, recorriendo las calles anexas al centro de la ciudad. La comitiva estuvo llena de fantasía y diversidad, con la presencia de hadas, animales y numerosos personajes que despertaron la ilusión de grandes y pequeños. No faltaron tampoco las referencias al cine y la animación, con una espectacular representación del universo Star Wars y personajes de Disney que acompañaron a Sus Majestades en una jornada festiva marcada por la inclusión y la alegría.