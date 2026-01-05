Este pueblo de Soria es «uno de los sitios más bellos de la región», según National Geographic

La iglesia de San Millán, uno de los monumentos destacados de Cabrejas del Pinar, combina el legado barroco con el entorno rural de SoriaGetty Images

A medio camino entre la ciudad de Soria y el Parque Natural del Cañón del Río Lobos, en lo alto de la Sierra de Cabrejas, se encuentra un enclave que parece detenido en el tiempo. Según National Geographic, Cabrejas del Pinar es «uno de los sitios más bellos de la región» y guarda «sabinas milenarias, un acuífero subterráneo único y restos de un castillo que miran al bosque».

Este pequeño municipio, que parece abrazado por un mar de árboles, ha conquistado a expertos y viajeros por igual por su armonía entre naturaleza, arquitectura tradicional y una atmósfera donde el silencio no es ausencia, sino protagonista.

Un sabinar milenario y un clima templado que sorprende

Cabrejas está rodeado por lo que National Geographic describe como «uno de los refugios de la sabina albares más grandes de Europa». Estos árboles, que en muchos casos superan los diez metros y los cien años de antigüedad, cubren el paisaje con un manto verde que se extiende hasta donde alcanza la vista. En palabras de la publicación, «los cortados de roca caliza rompen la monotonía con formas imposibles» y desde lo alto «una torre en ruinas vigila el horizonte» mientras «abajo las casas de piedra se alinean como si esperasen algo o a alguien».

Gracias a la altitud (unos 1.200 metros sobre el nivel del mar) y al frescor que proporciona este bosque, las temperaturas en julio y agosto apenas rozan los 19 °C, según detalla la revista, lo que convierte a Cabrejas en un destino perfecto para huir del calor sin alejarse del encanto rural.

La Fuentona de Muriel: un manantial de leyenda

Uno de los rincones más mágicos del entorno es el Monumento Natural de la Fuentona, donde según National Geographic «el río Abión nace alimentado por una surgencia subterránea que brota como un ojo de agua verde». Esta fuente kárstica, de aguas limpias y profundas, es objeto habitual de exploración espeleológica y forma parte de una ruta circular de 4,5 km que atraviesa pinares y sabinares en un recorrido para todos los públicos.

La periodista Mari Carmen Duarte, citada por National Geographic, afirma que este manantial es «uno de los parajes más bellos e inolvidables de la provincia de Soria».

Cabrejas del Pinar no solo seduce por su entorno natural. National Geographic destaca su «castillo medieval, una torre del homenaje, aljibes excavados en la roca y parte de sus murallas» como elementos patrimoniales que refuerzan el carácter histórico del municipio.

También menciona «la iglesia barroca de San Millán y varias ermitas, como la de la Blanca, construida por vecinos emigrados a México» como símbolos de una tradición viva y una conexión emocional entre quienes partieron y su tierra natal.

Senderos, miradores y un silencio que permanece

National Geographic afirma que «el silencio es parte del paisaje» en Cabrejas, y que desde sus miradores «el tiempo parece detenerse». La experiencia de caminar por estos senderos no es solo física, sino emocional.

Aquí comienza también una variante del Camino de Santiago Castellano-Aragonés, lo que añade una dimensión espiritual a la experiencia, y ofrece rutas más exigentes como el ascenso al Pico Peñota, con casi 20 km de travesía y vistas inigualables de la Sierra de Cabrejas.

«Visitar Cabrejas del Pinar es redescubrir el valor del silencio», concluye National Geographic, en una definición que resume con precisión lo que este lugar representa.