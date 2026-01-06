La receta con setas que muchos cocinan en los primeros días de enero cuando buscan algo ligero pero con sabor

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

Los primeros días del año suelen pedir platos distintos a los de las celebraciones. Menos grasa, menos cantidad y más producto. En ese contexto, hay una receta que se repite en muchas cocinas por una razón muy clara: es reconfortante, no resulta pesada y se prepara en pocos minutos.

La propuesta es un revuelto de setas con huevo, una elaboración tradicional de la cocina española que combina setas frescas, huevo y aceite de oliva, sin técnicas complejas ni ingredientes añadidos.

Producto de temporada

Las setas cultivadas como champiñón, portobello o seta de ostra están disponibles todo el invierno y se adaptan bien a preparaciones rápidas. Aportan sabor y textura sin necesidad de salsas ni espesantes.

En esta receta se utilizan setas frescas limpias y troceadas, salteadas brevemente para que pierdan el agua de vegetación antes de incorporar el resto de ingredientes. Este paso es clave para evitar un resultado aguado.

Preparación básica

Para cuatro personas se emplean entre 400 y 500 gramos de setas, cuatro huevos y aceite de oliva virgen extra. Las setas se saltean a fuego medio con un hilo de aceite hasta que se doren ligeramente. En ese punto se añaden los huevos batidos y se remueve suavemente.

El revuelto se cocina poco tiempo, retirándolo del fuego cuando el huevo aún está jugoso. El exceso de cocción es el error más habitual y el que arruina la textura final.

Ajuste ligero

El plato puede aromatizarse únicamente con sal y, si se desea, ajo o perejil picado, sin añadir nata ni quesos. De este modo se mantiene una preparación ligera, adecuada para comidas o cenas tras las fiestas.

Servido solo o acompañado de una rebanada de pan, funciona como plato único y permite volver a una alimentación más sencilla sin renunciar al sabor.

Arranque del año

Este revuelto de setas no es una receta nueva ni una moda reciente. Es una elaboración doméstica de toda la vida que vuelve cada enero a muchas mesas por su equilibrio entre producto, rapidez y ligereza.

Cuando el año acaba de empezar y el cuerpo pide bajar el ritmo, este plato cumple una función clara. Cocinar bien con poco y empezar el calendario sin excesos innecesarios.