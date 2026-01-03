No son como los del súper: los polvorones que solo puedes comprar si sabes este secreto de Soria

Los dulces navideños tradicionales como el polvorón, el turrón o el mazapán siguen protagonizando las mesas festivas, especialmente cuando son elaborados de forma artesanal.Getty Images

En una pequeña comunidad de clausura en Soria, unas manos silenciosas elaboran, con paciencia centenaria, uno de los dulces más perfectos de la repostería navideña española. Se trata de los polvorones de las Hermanas Clarisas, una receta que no ha cambiado desde hace generaciones y que ha convertido este dulce en un objeto de deseo para los paladares más exigentes. Nada que ver con los paquetes impersonales del supermercado. Aquí hay alma, tradición... y un secreto bien guardado.

Polvorones Hermanas Clarisas de Soria: el dulce que no entra en producción industrial

Cada Navidad, mientras las estanterías de los hipermercados se llenan de polvorones en masa, en el convento de las Clarisas de Soria se prepara un lote limitado, sin conservantes ni atajos, de auténticos polvorones artesanos hechos a mano. Harina de trigo, manteca de cerdo, almendra, azúcar, canela y el toque místico de quien lleva toda una vida rezando y amasando. El resultado es una textura que no se rompe, se funde en la boca.

No están siempre disponibles, y cuando lo están, vuelan. Solo los que conocen el circuito discreto de productos conventuales o los escaparates digitales de tiendas gourmet.

Los polvorones del convento de Santo Domingo en Soria, elaborados por las Hermanas Clarisas, mantienen la receta tradicional y se presentan en cajas artesanas con envoltorio individual.Cosasdesoria.es

El verdadero motivo por el que estos polvorones no se parecen a ningún otro

No hay maquinaria, no hay urgencia. Solo el ritmo exacto del reposo, la precisión en las medidas, y un horno que no conoce prisas. Esa paz se traduce en sabor. Y lo más increíble, estos polvorones se elaboran con apenas seis ingredientes, todos naturales, sin colorantes, sin estabilizantes, sin químicos.

Su perfil nutricional sorprende por lo equilibrado: 501 kcal por 100 gramos, con 26,5 gramos de grasa (de las cuales 8,2 saturadas) y 7,2 gramos de proteína. Pero aquí el dato clave no está en la etiqueta, sino en la sensación: uno basta para sentirte en Navidad.

Las monjas de Soria, reconocidas por la Guía Repsol

Lo que empezó como una forma de subsistencia para el convento, ha terminado por situar a las Hermanas Clarisas en el radar nacional. En 2025, sus productos fueron destacados por la Guía Repsol dentro de su selección de "Soletes", reconociendo el valor gastronómico de estos dulces únicos.