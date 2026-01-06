El simple gesto que, según Arguiñano (77 años), convierte una sopa humilde en un 10 rotundo

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La sopa de ajo castellana es uno de esos platos que huelen a historia, invierno y cocina de verdad. Y si hay alguien que sabe cómo rescatar recetas tradicionales y darles el valor que merecen, ese es Karlos Arguiñano. Con su habitual mezcla de cercanía, técnica y sentido del humor, el chef vasco ha reivindicado este clásico con una declaración rotunda: «Le pongo un nueve y medio... pero vamos a conseguir el diez. ¿Sabéis cómo? Con el huevo».

Para muchos, este simple gesto podría pasar desapercibido. Pero en manos de Arguiñano, el huevo escalfado no es un añadido cualquiera, sino el punto de inflexión que transforma un plato de aprovechamiento en una experiencia reconfortante que acaricia el paladar.

La sopa castellana de Arguiñano: tradición con truco de chef

En el vídeo emitido en Hogarmanía, Arguiñano comienza con seis dientes de ajo laminados que rehoga en aceite junto con jamón y un poco de chorizo. La base es sencilla, pero cargada de lo que él llama «fundamento». A esa mezcla dorada y fragante le añade pan duro cortado en trozos y lo rehoga todo con mimo: «Rehogaremos bien, bien el pan con el chorizo, el jamón y los ajos».

El pimentón, ingrediente esencial de esta receta, entra en escena con delicadeza para no quemarse. Y luego, sin miedo, añade dos litros de agua. «Sin miedo, porque ya veis qué fundamento había en el fondo», dice mientras remueve con naturalidad. El guiso hierve a fuego suave durante media hora, lo justo para que el pan se deshaga y el caldo tome cuerpo.

Pero el momento cumbre llega con su reflexión: «Le voy a poner nota porque he probado y le pongo nueve y medio... pero vamos a conseguir el diez. ¿Sabéis cómo? Con el huevo». En su versión, el huevo se cuaja ligeramente al horno, apenas lo justo para que se rompa con la cuchara en el momento de servir. Ese detalle (sencillo, pero preciso) es el que eleva la receta.

Cuando lo humilde emociona: el poder del plato de cuchara

Esta sopa no es solo un plato económico o de supervivencia, como en sus orígenes castellanos. Para Arguiñano, es una receta que emociona, que «se come con las dos manos agarrando el cuenco caliente», y que, bien hecha, no necesita más. «Esto está», sentencia mientras rompe el huevo con la cuchara, justo antes de probar el resultado final: «Un diez. Hemos conseguido el diez».

El chef también comparte una referencia al recordar que su compañera Marga probó una sopa similar en el Hotel Ribera del Duero, en Peñafiel. «Los que os asoméis por Peñafiel y queréis comer una sopa como esta ahora... yo os recomiendo que la hagáis en casa, pero en ese hotel parece ser que es este el asunto», dice con una sonrisa cómplice.