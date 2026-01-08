El personal de Losán denuncia la situación límite de la plantilla por la "lentitud del inversor y la pasividad institucional"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las plantillas del Grupo Losán quieren hacer pública la situación límite que atraviesan las distintas factorías del grupo como consecuencia de lo que califican como "prolongada e injustificable dilatación en la entrada del nuevo inversor", según suscribe un comunicado de prensa remitido por los trabajadores. Los trabajadores "responsabilidad directa de la dirección del grupo" a la situación de las fábricas, lo cual "está sumiendo a la plantilla en una agonía laboral y personal sin precedentes".

Las plantas del grupo, repartidas entre Galicia, Castilla y León y Castilla La Mancha, están afectadas por una falta de liquidez que se traslada directamente al personal, al que se le adeudan la nómina del mes de noviembre, la paga extraordinaria de Navidad y la nómina de diciembre, "sin que exista una hoja de ruta clara, fechas concretas ni compromisos firmes por parte de la empresa", en palabras de los trabajadores.

Según denuncian, se trata de un problema enquistado, sostenido en el tiempo, "derivado de una gestión empresarial incapaz de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones básicas, que ha provocado un goteo constante e imparable de salidas de compañeros, en muchos casos amparados por sentencias judiciales que constatan el incumplimiento reiterado de las obligaciones salariales", según denuncian.

Con este telón de fondo, han disminuido las plantillas de todas las factorías, "hasta el punto de poner en seria duda la capacidad real del grupo para retomar la actividad productiva con garantías mínimas, incluso aunque la operación con el inversor llegue a cerrarse".

El personal subraya que no se está perdiendo únicamente empleo, sino conocimiento industrial, experiencia técnica y capital humano construido durante décadas en un grupo que ha sido referencia del sector de la madera. "Cada salida forzada debilita el proyecto industrial y acerca un escenario de desmantelamiento silencioso de las fábricas. Cada semana de retraso no solo agrava la situación social de las familias afectadas, sino que erosiona de forma silenciosa pero irreversible la confianza en la viabilidad futura del proyecto industrial", añaden los afectados a través de un comunicado de prensa.

En este escenario, la plantilla considera necesario expresar su profunda decepción ante la actitud de todos los protagonistas de esta historia, citando a Grupo Losan, la banca, SEPI, entidad pública dependiente del Gobierno central, y demás instituciones implicadas, Xunta de Galicia, Junta de Castilla-León y Junta Castilla-La Mancha. "Pese a haber dado su visto bueno a la operación con el inversor, estas permanecen, a ojos del personal, en una posición de inacción, sin exigir responsabilidades por los retrasos acumulados ni el incumplimiento de los compromisos, sin imponer penalizaciones por demora, ni promover una modificación de las condiciones de pago que permita aliviar una situación que ya es insostenible", suscribe la nota.

El personal exige una implicación real y efectiva, acorde con la dimensión social, territorial e industrial del Grupo Losán, cuyas plantas sostienen empleo directo e indirecto en varias comunidades autónomas y, recalcan, son estratégicas para comarcas enteras eminentemente rurales, donde las alternativas laborales son escasas o inexistentes.

La plantilla del Grupo Losán quiere dejar claro que la paciencia se está agotando y que los trabajadores han cumplido con su parte y no están dispuestos a seguir sosteniendo esta situación mientras la dirección incumple sistemáticamente sus responsabilidades, según denuncian, añadiendo lo siguiente: "No se puede pedir responsabilidad, sacrificio y compromiso al personal mientras se prolonga indefinidamente una operación que no llega, mientras las nóminas no se pagan y mientras el reloj avanza hacia un escenario de deterioro industrial irreparable".

Por las razones expuestas, los trabajadores "reclaman decisiones inmediatas, pagos urgentes y una actuación firme de todas las partes implicadas. La defensa del empleo y del futuro industrial exige pasar de las palabras a los hechos". El personal se muestra dispuesto a continuar las movilizaciones "para evitar que se consolide este proceso de abandono", por lo que han anunciado una nueva manifestación el 15 de enero a las 12 horas en la plaza de las Mujeres.