En imágenes: Los trabajadores de Losán protestan en el centro de Soria

Empleados y familiares de Tableros Losán se concentraron en centro de Soria ante la situación de atraviesa la firma

Los empleados de la firma viven una situación crítica

Los empleados de la firma viven una situación crítica

Mario Tejedor
Soria

La plantilla convocó una concentración en la Plaza de las Mujeres para manifestar el hartazgo ante una situación muy complicada para los trabajadores de la empresa para los cuales las noticias son cada vez peores y afrontan el impago de dos nóminas y media, a las que se suma la paga extra de Navidad.

Desde los sindicatos hacen un llamamiento a las administraciones para posicionarse ante la compleja situación que plantea un futuro complicado para los empleados de la misma.

