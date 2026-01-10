La torrija de Dani García que convierte un clásico casero en alta cocina con un truco que puedes hacer en casa

Torrija de pan de leche caramelizada al estilo de Dani García, con una textura interior fundente y cobertura crujiente de toffee.Carrefour

Dani García tiene la virtud de coger lo que todos conocemos y transformarlo en algo inesperado. En este caso, lo hace con una de las recetas más humildes y queridas de nuestra gastronomía: la torrija. Un dulce ligado a la Semana Santa, a las cocinas de abuelas y madres, al pan duro del día anterior y al azúcar espolvoreado. Pero el chef malagueño le da la vuelta con una receta que no solo sorprende por su sabor, sino también por su técnica y presentación. Y lo mejor: es posible replicarla en casa sin complicaciones.

La clave está en tres gestos: cambiar el tipo de pan, infusionar bien la leche y caramelizar al final. Parece sencillo, y lo es, pero el resultado está a años luz de la torrija de toda la vida.

Pan de leche, leche aromatizada y reposo: la base perfecta

En lugar del habitual pan duro, García utiliza pan de leche. Más tierno, más esponjoso, con un punto dulce natural. Este pan se convierte en una esponja perfecta para absorber la leche infusionada que prepara con azúcar y vainilla natural. Una mezcla que no solo da sabor, sino que aporta una profundidad aromática muy interesante.

El pan se baña en esta leche caliente durante unos 20 minutos por cada lado. Aquí viene el truco que marca la diferencia: después del baño, las rebanadas se llevan a la nevera. Este paso permite que el pan mantenga la forma y no se deshaga al manipularlo, algo que muchos cocineros caseros agradecerán.

El caramelo final: el toque de restaurante

Una vez fría, la torrija pasa por una sartén con un caramelo tipo toffee. No se fríe, se carameliza. La mezcla de azúcar, mantequilla y un poco de agua permite que el caramelo no se queme y se adhiera con una textura crujiente y brillante. Aquí es donde la torrija da el salto definitivo. El contraste entre el interior húmedo y la capa exterior crujiente es simplemente perfecto.

Para rematar, el chef la acompaña con helado de vainilla, aunque en casa puedes jugar con otros sabores como nata, crema catalana, incluso un sorbete de naranja o limón si buscas algo más fresco.

Tradición reinterpretada sin perder el alma

La torrija de Dani García no renuncia a sus raíces. Sigue siendo un pan bañado en leche, dulce y suave. Pero está ejecutada con precisión y el objetivo claro de convertir algo sencillo en una experiencia más rica.

Lo mejor de esta receta es que está al alcance de cualquiera. Y cuando la sirvas, verás cómo cambia la percepción que tienen tus invitados sobre un postre que, aunque familiar, puede seguir sorprendiendo.