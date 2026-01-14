Cuántas plazas del Club de los 60 tiene asignadas Soria en 2026

Los viajes del Club de los 60 permiten a los mayores descubrir joyas históricas y paisajes únicos, siempre con salida desde su provincia.Getty Images

Quien diga que cumplir años es quedarse quieto no conoce el Club de los 60. Cada año, la Junta de Castilla y León lanza una propuesta que es puro dinamismo, cultura y maleta en mano. Y si vives en Soria y tienes 60 o más años, este dato te interesa: ¿cuántas plazas te corresponden en la campaña de viajes 2026? La respuesta no solo da ilusión, también te pone a soñar con destinos que van de Dubrovnik a Almería pasando por cruceros fluviales y trenes de alta velocidad.

Todos los viajes de la programación de 2026 tienen plazas específicas para sorianos. Algunos destinos nacionales ofrecen la posibilidad de salir desde Soria, mientras que en otros casos es necesario un tralado al aeropuerto de salida en otra ciudad.

El Club de los 60 y sus plazas desde Soria en 2026: el desglose

La primavera y el otoño son estaciones clave en esta programación, con viajes que incluyen tanto escapadas nacionales como rutas internacionales de gran recorrido. Estos son las plazas que aparecen explícitamente destinadas a Soria:

Costa Azul Francesa (3 al 10 de mayo): 52 plazas

Croacia (11 al 18 de mayo): 52 plazas

Crucero por el Danubio (2 al 9 de mayo): 52 plazas

Japón (29 de abril al de mayo): 34 plazas

Japón (29 de mayo al 7 de junio): 17 plazas

Noruega (20 al 27 de mayo): 52 plazas

Sur de Italia (4 al 11 de junio): 52 plazas

Almería (9 al 16 de mayo): 50 plazas

Castilla la Mancha (15 al 22 de julio): 50 plazas

Costa Dorada (8 al 15 de mayo): 50 plazas

Mallorca (5 al 12 de junio): 52 plazas

Pirineos (9 al 16 de mayo): 50 plazas

Alemania Norte (4 al 11 de octubre): 52 plazas

Crucero fluvial por el Rhin (31 de octubre al 7 de noviembre) 50 plazas

Flandes y Luxemburgo (12 al 19 de octubre): 52 plazas

Emiratos Árabes (9 al 17 de noviembre): 50 plazas

Marruecos (27 de octubre al 3 de noviembre): 52 plazas

Norte de Italia: 7 al 14 de octubre): 52 plazas

Centro de Portugal (1 al 8 de octubre): 50 plazas

Costa del Sol (1 al 8 de octubre): 50 plazas

Huelva con Algarbe (1 al 8 de noviembre): 50 plazas

Jaén, Úbeda y Baeza (25 de octubre al 1 de noviembre): 50 plazas

Tenerife (23 al 30 de octubre): 52 plazas

Valencia en tren (25 al 31 de mayo): 50 plazas

Sevilla en tren (22 al 28 de noviembre): 50 plazas

Amsterdam (13 al 17 de diciembre): 25 plazas

Bruselas (13 al 17 de diciembre): 25 plazas

Frankfurt (13 al 17 de diciembre): 25 plazas

Praga (13 al 17 de diciembre): 25 plazas

Málaga en tren (3 al 7 de diciembre): 50 plazas

En total, el Club de los 60 ha asignado 1.459 plazas para personas empadronadas en Soria a lo largo de la campaña de viajes 2026. Estas plazas se reparten entre 30 destinos nacionales e internacionales, incluyendo grandes rutas como Japón, Emiratos Árabes o cruceros por Europa, así como escapadas accesibles en tren o a rincones emblemáticos del territorio español. Un abanico amplio y diverso que garantiza oportunidades reales de viaje para los mayores de la provincia.

Cómo se adjudican las plazas

El proceso de asignación de plazas no es aleatorio, aunque sí parte de un sorteo. Como explican en el folleto oficial del Club de los 60, el 3 de febrero de 2026 se celebrará el sorteo provincial que determina el orden de adjudicación de plazas. Este sorteo prioriza a quienes no han viajado antes, seguidos por quienes lo hicieron hace más tiempo.

El resultado: los afortunados reciben una carta con el destino, el turno, el número de asiento y todos los detalles prácticos.