Cuántas plazas del Club de los 60 tiene asignadas Soria en 2026
Recorremos los destinos del programa 2026 que cuentan con plazas garantizadas para personas mayores empadronadas en Soria, desde rutas internacionales hasta escapadas nacionales con traslado incluido
Quien diga que cumplir años es quedarse quieto no conoce el Club de los 60. Cada año, la Junta de Castilla y León lanza una propuesta que es puro dinamismo, cultura y maleta en mano. Y si vives en Soria y tienes 60 o más años, este dato te interesa: ¿cuántas plazas te corresponden en la campaña de viajes 2026? La respuesta no solo da ilusión, también te pone a soñar con destinos que van de Dubrovnik a Almería pasando por cruceros fluviales y trenes de alta velocidad.
Todos los viajes de la programación de 2026 tienen plazas específicas para sorianos. Algunos destinos nacionales ofrecen la posibilidad de salir desde Soria, mientras que en otros casos es necesario un tralado al aeropuerto de salida en otra ciudad.
El Club de los 60 y sus plazas desde Soria en 2026: el desglose
La primavera y el otoño son estaciones clave en esta programación, con viajes que incluyen tanto escapadas nacionales como rutas internacionales de gran recorrido. Estos son las plazas que aparecen explícitamente destinadas a Soria:
- Costa Azul Francesa (3 al 10 de mayo): 52 plazas
- Croacia (11 al 18 de mayo): 52 plazas
- Crucero por el Danubio (2 al 9 de mayo): 52 plazas
- Japón (29 de abril al de mayo): 34 plazas
- Japón (29 de mayo al 7 de junio): 17 plazas
- Noruega (20 al 27 de mayo): 52 plazas
- Sur de Italia (4 al 11 de junio): 52 plazas
- Almería (9 al 16 de mayo): 50 plazas
- Castilla la Mancha (15 al 22 de julio): 50 plazas
- Costa Dorada (8 al 15 de mayo): 50 plazas
- Mallorca (5 al 12 de junio): 52 plazas
- Pirineos (9 al 16 de mayo): 50 plazas
- Alemania Norte (4 al 11 de octubre): 52 plazas
- Crucero fluvial por el Rhin (31 de octubre al 7 de noviembre) 50 plazas
- Flandes y Luxemburgo (12 al 19 de octubre): 52 plazas
- Emiratos Árabes (9 al 17 de noviembre): 50 plazas
- Marruecos (27 de octubre al 3 de noviembre): 52 plazas
- Norte de Italia: 7 al 14 de octubre): 52 plazas
- Centro de Portugal (1 al 8 de octubre): 50 plazas
- Costa del Sol (1 al 8 de octubre): 50 plazas
- Huelva con Algarbe (1 al 8 de noviembre): 50 plazas
- Jaén, Úbeda y Baeza (25 de octubre al 1 de noviembre): 50 plazas
- Tenerife (23 al 30 de octubre): 52 plazas
- Valencia en tren (25 al 31 de mayo): 50 plazas
- Sevilla en tren (22 al 28 de noviembre): 50 plazas
- Amsterdam (13 al 17 de diciembre): 25 plazas
- Bruselas (13 al 17 de diciembre): 25 plazas
- Frankfurt (13 al 17 de diciembre): 25 plazas
- Praga (13 al 17 de diciembre): 25 plazas
- Málaga en tren (3 al 7 de diciembre): 50 plazas
En total, el Club de los 60 ha asignado 1.459 plazas para personas empadronadas en Soria a lo largo de la campaña de viajes 2026. Estas plazas se reparten entre 30 destinos nacionales e internacionales, incluyendo grandes rutas como Japón, Emiratos Árabes o cruceros por Europa, así como escapadas accesibles en tren o a rincones emblemáticos del territorio español. Un abanico amplio y diverso que garantiza oportunidades reales de viaje para los mayores de la provincia.
Soria
Último día para pedir los viajes del Club de los 60: esto es lo que debes saber
Patricia de la Torre
Cómo se adjudican las plazas
El proceso de asignación de plazas no es aleatorio, aunque sí parte de un sorteo. Como explican en el folleto oficial del Club de los 60, el 3 de febrero de 2026 se celebrará el sorteo provincial que determina el orden de adjudicación de plazas. Este sorteo prioriza a quienes no han viajado antes, seguidos por quienes lo hicieron hace más tiempo.
El resultado: los afortunados reciben una carta con el destino, el turno, el número de asiento y todos los detalles prácticos.