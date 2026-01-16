Aviso de la DGT por niebla en la A-2 desde Medinaceli hacia Madrid

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La niebla en carretera ha motivado un aviso de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la autovía A-2 que afecta a la provincia de Soria. La advertencia se ha activado a las 10.30 horas y afecta a un tramo de 60 kilómetros desde Soria hacia Madrid.

Concretamente atañe a la autovía A-2 entre el kilómetro 140 en Medinaceli (Soria) al 80 en Trijueque (Guadalajara). Está "transitable con precaución" y obviamente afecta a ambos sentidos, tanto hacia Madrid como hacia Soria-Zaragoza-Barcelona.

Este aviso de la DGT se superpone en parte a otro por lluvia que deja otra zona "transitable con precaución". Si bien no afecta directamente a Soria, si lo hace a su principal conexión con Madrid. Va del kilómetro 100 en Almadrones (cerca de la popular área de servicio 103) al kilómetro 4, ya en Madrid.

Como se puede observar con los puntos kilométricos señalados, hay 20 kilómetros entre Medinaceli y Madrid en el que se yuxtaponen el aviso por niebla y el de lluvia, lo que convierte la zona en un tramo sensible en la mañana de este viernes.