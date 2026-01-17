La DGT avisa de niebla en la A-15 entre Almazán y Medinaceli mientras la nieve afecta ya al sur de Castilla y León

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene un aviso activo en la provincia de Soria desde las 7.11 horas de este sábado por niebla. Afecta al tramo de la A-15 entre Almazán y Medinaceli. En la jornada anterior este mismo fenómeno afectó por la mañana a Medinaceli, pero en la A-2 y hacia la Comunidad de Madrid.

Según señala Tráfico, se puede circular sin restricciones pero con precaución entre los kilómetros 0 y 45 de la autovía soriana. Afecta a ambos sentidos de la circulación. En las redes autonómica y provincial no hay avisos.

Por otro lado, la previsión de nieve motiva que el domingo se active un aviso amarillo por nevadas en el norte y sur de Soria por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se esperan hasta siete centímetros de espesor en determinadas zonas y se extenderá a las primeras horas del lunes.

No obstante Castilla y León no ha tenido que esperar al domingo para tener problemas de tráfico en carretera por las nevadas. La zona sur, correspondiente con un Sistema Central que se extiende por el sur de Soria, tiene ya numerosas carreteras en nivel amarillo y rojo, requiriéndose el uso de cadenas en varios tramos.

Esta nevada está afectando principalmente al sur de Ávila y Segovia, tocando además el norte de Madrid y ligeramente a Salamanca. Antes de emprender desplazamientos conviene consultar en tiempo real la información de la DGT y la Junta de Castilla y León en materia de carreteras así como la de la Aemet.