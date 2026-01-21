La Aemet ya tiene aviso por nieve en Soria: comienza este viernes y se prevé para cuatro días

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las previsiones de nieve en Soria por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se mantienen y ya se van precisando los días afectados. Así, este viernes se activa el aviso amarillo por nevadas (aunque el jueves la cota ya es baja). Aunque estas advertencias se lanzan a tres días vista, para sábado, domingo y lunes se prevén más nevadas, si bien en este último caso con una cota de nieve en subida.

Siempre según la Aemet, el jueves será nuboso pero no se prevén apenas precipitaciones hasta el último tramo de la jornada. Entonces sí, las probabilidades se elevan a valores en torno al 90% entre las 18.00 y las 0.00 horas. La cota de nieve aparece a 1.100 metros pero la descarga será "escasa". En la previsión por horas, que cubre hasta los primeros compases del viernes, lluvia en la madrugada en Soria en el último día laborable pero sobre las 2.00 horas puede comenzar la nieve.

La cosa se complica de hecho el viernes. Toda Castilla y León aparece en nivel amarillo y Soria no será la excepción. En el norte (Sistema Ibérico) y sur (Sistema central) el aviso estará activo durante toda la jornada, con espesores previstos de 10 centímetros en ambos casos. En el centro (Meseta Central) el aviso por nieve se activa a las 15.00 horas del viernes hasta la medianoche con espesores de cuatro centímetros. La cota, a 1.000 metros bajando a 900. En todos los casos tiene todos los visos de continuar el sábado y el domingo.

De hecho el fin de semana se estrenará con un sábado con previsión de nieve tanto por la mañana como por la tarde. La mañana tendrá la cota de nieve a 800 metros y la tarde a sólo 700 englobando a todos los pueblos de Soria. No obstante la nevada es más probable en la primera mitad del día. Las temperaturas, óptimas para que nieve: de -2 a 2 grados en Soria capital, de -5 a 0 en Oncala, de -2 a 4 en Ágreda, de -3 a 1 en Medinaceli o de -1 a 3 en San Esteban de Gormaz, por recoger puntos separados de la geografía soriana.

Para el domingo las previsiones del tiempo de la Aemet siguen tiñendo a Soria de blanco. Las temperaturas suben ligeramente pero la cota de nieve se anticipa a los 800 metros y la probabilidad está en valores cercanos al 100%. Puede abrirse algún claro.

El lunes la cota de nieve sube a 1.200 metros pero aun así la Aemet sigue marcando con copos sus previsiones para numerosos puntos de Soria. No obstante, a medio plazo es más habitual que se revisen las previsiones conforme se van acercando las fechas. Sería el último día de nieve. Para el martes la nevada se circunscribiría por encima de los 1.600 y la lluvia tomaría el relevo en buena parte de la provincia.