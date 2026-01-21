Las cabañuelas de Luis Jacinto para 2026 prevén nieve en Soria el fin de semana, un año más fresco y una buena campaña de setas

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las cabañuelas de Luis Jacinto Ortega quizás no tengan el predicamento de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), pero el caso es que suele acertar bastante con la previsión del tiempo en Soria. El método ancestral -"viene desde Mesopotamia"- proyecta el tiempo en los 12 primeros días de enero y de julio sobre el resto del año, una sabiduría que este soriano combina con astronomía. Al fin y al cabo, la luna es capaz de hacer subir y bajar océanos. En 2026, para este fin de semana nieve, para el año un poco más de fresco del habitual, para el eclipse de agosto quizás tormentas y para otoño buena campaña de setas son algunas de las predicciones.

Por comenzar con lo más cercano, las cabañuelas de Luis Jacinto se animan con el inminente aviso de nieve. Precisamente "hoy es Santa Inés, sabañones en los pies", ríe. "Me dan nieve de aquí a final de mes". ¿Nos podremos ir de turismo este viernes? "Viene un fin de semana malo, malo. Entre el miércoles y el sábado tiene que caer para todo el año" recuperando por ejemplo "la capa de Urbión".

Con visión a medio y largo plazo las previsiones son otras. "Me da que va a llover todos los meses del año, bueno para una buena cosecha de cereal y micológica". Por el momento "el invierno se va a alargar bastante. Comenzó el 21 de octubre con la luna nueva y va a ir para largo". Le seguirán "una primavera fresca y un verano no tan caluroso como los últimos".

También hay una fecha señalada en el calendario, la del eclipse del 12 de agosto, que moverá a miles de turistas en un espectáculo de los que se ven una vez en la vida con suerte. "Viene luna nueva, como siempre que se produce este tipo de eclipse. El dicho es 'De San Lorenzo, que es el día 10, a San Roque (el 16 de agosto) algún día se riegan los alcorques'. Puede haber alguna tormenta. Esos días me sale que serán los de más calor del año, del 12 al 20 de agosto y habrá alguna tormenta por la tarde por el calor".

Y como en 2025 nos quedamos con las ganas de setas y boletus, toca mirar a 2026. "Será una buena cosecha micológica. Dicen que cuando un año no sale nada el monte queda en barbecho y al siguiente salen".

Aunque abril tenga su fama de 'aguas mil' y en 2025 marzo fuese muy lluvioso las cabañuelas de Luis Jacinto "me dicen que la estación de más lluvia será el otoño. Los dos eclipses de agosto también acarrearán lluvia", que no sólo está el total del día 12. Bueno también para las setas porque lo que cae "del 15 de agosto al 15 de septiembre es fundamental para la micología".

El cielo aún puede 'afinar' más las cabañuelas de un Luis Jacinto que ya tiene en mente la alineación de planetas del 28 de febrero, "la misma fecha del año pasado" y con mucha agua para marzo; las fases lunares; o que "de momento sólo veo a Júpiter" y está a la espera de que se una Venus. Una combinación de saberes ancestrales que han plasmado distintas civilizaciones observando el cielo. "Esto viene de muy atrás. La gente tenía que comer y no había Aemet ni hombre del tiempo". El mira a la luna y le 'contesta'. "Me dicen 'tienes que tener el móvil de la luna para que te cuente todo esto'", confiesa entre risas. Algo habrá cuando desde hace milenios gente como los pastores, que de intemperie saben un rato, tiran de cabañuelas.