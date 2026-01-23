Japón mostrará sus mil caras en el Campus de Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

A finales del próximo mes de octubre el Campus Duques de Soria acogerá un evento científico de primer orden ‘apadrinado’ por la Asociación de Estudios Japoneses en España y organizado por la Universidad de Valladolid (UVa). «La Asociación de Estudios Japoneses en España (AEJE) tiene el honor de presentar la octava edición de su Congreso Internacional y la decimoséptima edición de su Congreso Nacional, un espacio de encuentro académico y cultural que reúne a especialistas, investigadores, docentes y estudiantes interesados en el Japón y sus múltiples dimensiones», según un comunicado recogido por la Fundación de la Universidad de Valladolid.

La cita será entre el 21 y el 23 de octubre y se configura sobre el título Territorios Estéticos e Interculturalidad. Diálogos entre España, Japón y México. Desde hace semanas se trabaja en el diseño del programa definitivo de actividades por parte del Comité Organizador y el comité científico. Ayer mismo hubo un encuentro de los organizadores con la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, para perfilar algunos de los aspectos de la cita.

El comunicado de la organización recalca que «este congreso se consolida como un foro de referencia en el ámbito hispanohablante para el intercambio de conocimientos y la difusión de investigaciones sobre lengua, literatura, historia, sociedad, arte, política y cultura japonesa». En este sentido explican que «a lo largo de sus ediciones, se ha convertido en un puente que fomenta el diálogo interdisciplinar y la cooperación entre instituciones, fortaleciendo los lazos entre Japón, España y la comunidad internacional».

En esta ocasión, el evento ofrecerá conferencias magistrales, paneles temáticos y actividades complementarias que permitirán a los participantes reflexionar sobre la actualidad de los estudios japoneses y sus perspectivas de futuro.

«En esta ocasión, la Asociación de Estudios Japoneses en España (AEJE) ha depositado su confianza en la Facultad de Comercio y Relaciones Laborales de la Universidad de Valladolid (Campus Duques de Soria) para la organización del que será su VIII Congreso Internacional y XVII Nacional del 21 al 23 de octubre de 20262, concluye el escrito.