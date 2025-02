La trufa negra de Soria se 'pasea' por la Gran Manzana de Nueva York

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

La trufa negra de Soria, una vez más, mostró su valor culinario y turístico en la última edición de Trufforum USA, celebrada el 10 de febrero en Nueva York. Este evento especializado centrado en el preciado hongo ('Tuber melanosporum') fue organizado conjuntamente por BCC Innovation en San Sebastián y, de forma virtual, en el Culinary Institute of America (CIA).

Aproximadamente 200 estudiantes asistieron al evento, donde la versatilidad y potencialidad de la trufa, tanto culinaria como turística, centró la atención del público presente en las diferentes actividades formativas desarrolladas; desde demostraciones gastronómicas, catas presenciales y conferencias técnicas a cargo de investigadores expertos.

La coordinación del evento fue realizada por Joaquin Latorre Minguell (EMI), Nahuel Pazos (BCC Innovation) y Fernando Martínez Peña (CAA-INIA-Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

Después de ocho ediciones exitosas en Zaragoza, Vic (Barcelona), Occitania (Francia), Soria, Teruel y Nueva York, Trufforum se ha consolidado como el foro líder para el intercambio de conocimientos y la promoción de la cultura de la trufa negra a nivel mundial.

El evento comenzó al otro lado del Atlántico a las 9 AM (hora de Nueva York) con una presentación de apertura a cargo de Jason Potanovich, decano asociado de educación en restaurantes y producción en volumen del CIA, Begoña Rodríguez Romera, directora de BCC Innovation, y Joaquin Latorre Minguell, secretario General del EMI.

Las presentaciones de investigadores y expertos destacaron las principales características de la trufa negra ('Tuber melanosporum'). Fernando Martínez Peña (CCA-INIA-CSIC) y María Martín (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, CITA) explicaron la historia, ecología y características del hongo y la importancia del paisaje trufero de las principales zonas de producción de Europa.

Desde la provincia de Soria, Javier López y Feli Sánchez, expertos truficultores de Encitruf, mostraron el proceso de recolección de trufas a través de un vídeo, detallando cómo se recolecta y produce este valioso producto.

Jaime Olaizola de IdForest abordó la confusión causada por los aromas de imitación y métodos de preservación de trufas más efectivos, generando un interés significativo entre los asistentes.

La promoción del turismo de la trufa en nuestras regiones fue otro tema clave. Joaquín Latorre del EMI profundizó en este aspecto desde una perspectiva general y europea. En este contexto, Daniel Brito García-Mascaraque, presidente de Atruter (Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de la Provincia de Teruel) presentó el Parque Experiencial de la Trufa Negra de Teruel, la provincia líder mundial en la producción de trufa negra, a una audiencia global. Se proyectó un vídeo promocional en BCC Innovation, presentando también la nueva Cofradía de la Trufa Negra de Teruel.

Catas en Vivo y Demostraciones Culinarias

Después de las conferencias, tuvieron lugar los eventos más esperados del programa. Alexandra Pérez y María Jesús Salvador, expertas del Panel de Cata de la Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de la Provincia de Teruel (Atruter), llevaron a cabo una cata in situ, permitiendo a los asistentes tocar, oler y saborear las trufas, muchas por primera vez, recién llegadas de nuestras áreas de producción.

Posteriormente, Nahuel Pazos y Jonathan Pommerenk, chefs investigadores y cocineros especializados de BCC Innovation, y el chef portugués Diego Duarte, ganador del Concurso Internacional de Soria 'Cocinando con Trufa' (organizado por la Junta de Castilla y León), realizaron demostraciones culinarias en vivo con trufas frescas, transmitidas en vivo al campus del CIA en Nueva York. La trufa negra (Tuber melanosporum) utilizada en

Trufforum USA 2025 para la formación de estudiantes de cocina fue proporcionada por empresas europeas de Teruel (Manjares de la Tierra, Las Truficas del Río Pilas y Mytruff) y Soria (Encitruf). Los participantes aprovecharon la oportunidad para compartir experiencias y hacer numerosas preguntas sobre trufas y sus usos con todos los actores clave, desde productores y chefs hasta investigadores.

Tras el éxito de Trufforum USA en 2022, 2023 y 2024, los socios del Instituto Europeo de Micología (EMI), en colaboración con el Culinary Institute of America (CIA), el Grupo Europeo para la Truficultura (GETT) y el proyecto Mycotour, han decidido organizar otra edición de Trufforum USA.

Fundado en 1946, el Culinary Institute of America es la principal escuela culinaria del mundo. Dedicado a formar líderes en el sector de servicios de alimentos y hostelería, el CIA, una entidad independiente y sin fines de lucro, ofrece títulos de asociado, licenciatura y maestría con especialidades en artes culinarias, artes de pastelería y panadería, gestión empresarial de alimentos, gestión de hostelería, ciencia culinaria y estudios alimentarios aplicados. La escuela también ofrece educación ejecutiva, programas de certificación y cursos para profesionales y entusiastas. Sus conferencias, iniciativas de liderazgo y servicios de consultoría han convertido al CIA en el think tank de la industria alimentaria, y su red mundial de casi 55.000 exalumnos incluye profesionales innovadores en todas las áreas del mundo de los alimentos. El CIA tiene ubicaciones en Nueva York, California, Texas y Singapur. Para más información, visita www.ciachef.edu.

Desde 2021, el Culinary Institute of America (CIA) y el Instituto Europeo de Micología (EMI) han colaborado en este evento educativo, compartiendo objetivos relacionados con la gestión y valorización de recursos micológicos en áreas rurales.

El Instituto Europeo de Micología (AECT-EMI), una entidad de la UE y creadora de Trufforum, está compuesto por los siguientes socios: Diputación de Ávila, Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, Región de Occitania (Francia), Ayuntamiento de Soria, Ayuntamiento de Vic, Diputación de Teruel, Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, y MicoAragón.

Además, colaboran socios como el Culinary Institute of America (CIA, USA), Kamouraska Mycologique (Quebec, Canadá), Guangdong Golden Truffle Bio-Technology Co. Ltd. (Australia) y la Mancomunidad de los 150 Pueblos de Soria, IdForest, e-Spain, Qilex Forestry Consulting, Alcina (Francia), Universidad de Valladolid, Universidad de Murcia, Hokuto Corporation (Japón) e Ichimasa Corporation (Japón).