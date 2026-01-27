El Ayuntamiento de Soria encarga un informe sobre «problemas puntuales» en travesías

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria, antes de hacer efectiva la recepción de las obras de travesías, entregará al Ministerio de Transportes un detallado informe con «problemas puntuales» detectados en la ejecución. La concejala de Servicios Locales, Ana Alegre, insistió en que la capital asumirá la gestión de los tramos una vez que compruebe que lo ejecutado «se ajusta 100% al proyecto». La situación de travesías es una de las abordadas en la ‘supercomisión’ de Urbanismo celebrada ayer en el Ayuntamiento y que en algo más de dos horas de duración abordó una veintena de temas de bastante calado. Desde el PP, convocante de la comisión, se agradeció el «buen tono», pero insisten en la necesidad de «un empujón» en el departamento.

En la comisión se abordaron una veintena de temas vinculadas al desarrollo urbano, obras y contratos de servicios. Una de las cuestiones principales fueron las travesías, cuya finalización fue anunciada hace unos días por el Ministerio de Transportes. Alegre explicó que sí han recibido un escrito de Carreteras solicitando la recepción del sector 1 –Avenida de Valladolid–, pero de momento no se va a proceder a la recepción. La edil explicó que los diferentes servicios como recogida residuos, parques y jardines, la empresa mixta del agua o la Policía Local están elaborando informes sobre la afección de las obras y posibles problemas detectados. Posteriormente, se redactará un informe completo sobre todo el proyecto de travesías que será el que se entregue al Ministerio de Transportes.

Alegre recordó que desde hace más de una década el Ayuntamiento de Soria reclamó al Estado el arreglo de las travesías y que tras lograrlo, «aunque sea un inversión tan importante, de 27 millones, no vamos a recepcionar sin comprobar de que todo se ha ejecutado conforme a proyecto».

«Hay algunas cuestiones que se han ido solventando, como los bordillos, pero hay aún cosas por hacer», comentó. Alegre hizo referencia a «problemas puntuales» y «detalles» como la fijación de baldosas, la alineación de garajes, las líneas para personas con problemas de visibilidad o el mantenimiento de las zonas verdes. «Son cuestiones que luego supondrán un coste y que la fianza no está para estas cosas», indicó. Alegre recordó que no obstante las empresas aún siguen terminando las obras como puede verse estos días en la carretera de Logroño.

Vinculado con travesías, por las nuevas zonas verdes, pero también con las obras de renaturalización del Brera, la concejala avanzó que desde el Ayuntamiento se va a hacer un nuevo estudio sobre la posible remunicipalización del servicio de Parques y Jardines. Alegre recordó que la voluntad del Ayuntamiento es asumir el cuidado de las zonas verdes de la ciudad con personal propio. Ya se realizó un estudio, pero el nuevo informe analizará el aumento del coste, y el personal, necesario precisamente tras ‘sumar’ los jardines e travesías y las zonas renaturalizadas.

También vinculado con su competencias, además de estar ya trabajando en el nuevo pliego de la zona azul, desde el Consistorio capitalino se han puesto manos a la obra con el contrato de autobuses que finaliza de cara al último trimestre del año.

En materia de desarrollo urbanístico, también varias cuestiones, una de ellas, la ansiada ampliación de las traseras de La Audiencia. El concejal responsable del área, Luis Rey, resumió parte de la información trasladada, es especial la situación del citado proyecto. El Ayuntamiento ha abierto una consulta jurídica de cara a la gestión el futuro aparcamiento subterráneo en la zona. El edil indicó que coinciden terrenos tanto públicos como privados por lo que hay que aclarar cuestiones como el acceso de los particulares o de los usuarios del aparcamiento. «Esto está más atascado», reconoce Rey. La previsión es que en breves fechas haya un encuentro con los propietarios y con el asesor jurídico municipal para intentar «resolver» estas cuestiones en tanto que avanzan otras cuestiones vinculadas con esta iniciativa.

Con respecto al desarrollo de los sectores 9 o 10, intensamente solicitada por el PP, desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento hay una apuesta por «avanzar» de forma decidida en el 6 –que aproximadamente va desde la Clínica Latorre hasta Copiso en Avenida de Valladolid– para evitar que queden zonas ‘colgadas’ pendientes de desarrollo. «Es lo deseable», subrayó Rey. Estos movimientos están orientados en buena medida a generar suelo para vivienda, pero sobre este aspecto Rey recordó que ya están en marcha la promoción de Sepes (80) y las colaborativas de la Junta en suelo municipal ( 38). En breve se esperan sumar otro medio centenar frente a la estación de tren, las 12 del trinquete y otras 15 de titularidad municipal que ahora están desocupadas.

«Mucho estudio»

El PP convocó la comisión extraordinaria para abordar muchas de las cuestiones municipales pendiente y el resultado de la reunión tampoco les ha dejado satisfechos. La portavoz popular, Belén Izquierdo, agradece «el tono» y «las explicaciones», pero «tenemos que ser más exigentes». «No puede ser que los tiempos se extiendan tanto o que haya contratos, como el de semáforos, que lleven desde 2002 caducados», lamentó. La líder popular vuelve a poner sobre la mesa que existe un problema de personal ya que «falta mucha gente» y que «hay muchas cosas pendientes. «Hay buenas palabras, buenas intenciones, pero pocos hechos concretos y son muchas las cuestiones que tenemos en espera», insistió. «Necesitamos más hechos y pasos concretos, la mayor parte de los temas están atascados desde la legislatura anterior, es necesario un empujón en serio», concluyó.