El PP fuerza una ‘supercomisión’ para desatascar el área de Urbanismo

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Soria tiene en el Urbanismo uno de sus principales caballos de batalla desde que se inició la legislatura. Los populares consideran que aún hay demasiados asuntos pendientes y por ello ‘han forzado’ la convocatoria de una comisión extraordinaria del área de Desarrollo Económico apara abordar diversos asuntos. Solo el orden del día ‘asusta’ ya que aborda temas complejos como las travesías o el Cerro de los Moros, pero también otros como el futuro de las traseras de La Audiencia, los nuevos desarrollos urbanísticos o la intención con los servicios de la zona azul o el autobús urbano.

No es la primera vez que el PP fuerza una comisión de Urbanismo. Ya a principios de 2024 los populares convocaron una sesión extraordinaria cuando apenas iban seis meses de legislatura. En aquella ocasión, desde el PP se justificó la necesidad de la reunión por el ‘atasco’ en el área de Urbanismo en la aprobación de las modificaciones o la obtención de licencias. También estaba sobre la mesa la polémica por la quinta planta de Pajaritos II. Muchos de esos asuntos se volverán a abordar en la comisión de este 2026. Cabe recordar además que el PP ha solicitado, en al menos tres ocasiones, la dimisión del edil responsable del área, Luis Rey.

Fuentes del PP recordaron que el grupo mayoritario de la oposición tiene la opción de ‘convocar’ hasta tres comisiones extraordinarias a lo largo de un año natural. La comisión de Desarrollo Económico y Urbanismo se solicitó el pasado día 30, antes de que acabe el año por lo que, a efectos oficiales, ‘computa’ como dentro de las 3 que podía pedir en el 2025. La prerrogativa de solicitar esa comisión también lleva aparejado de que es el PP el que ‘fija’ el orden del día, es decir, los temas a tratar en el encuentro.

Una de las principales curiosidades de la comisión solicitada es la interminable relación de temas que el PP pretende abordar en la sesión. En total son 21 puntos, la mayoría de bastante complejidad. En estos momentos la previsión es que la comisión pueda celebrarse el lunes 26 de enero, aunque la fecha podría sufrir alguna variación. Cada uno de los temas lleva aparejado un expediente y, de momento, a pesar de lanzar la convocatoria, no hay información sobre la mayoría de ellos.

Con respecto a los asuntos a abordar, la mayor parte han formado parte del debate público con mayor o menor intensidad en los últimos dos años. Son cuestiones como la situación de Pajaritos II y la famosa quinta planta. Con los trabajos ya en ejecución para demoler lo construido sobre licencia, aún quedan asuntos pendientes como la licencia de primera ocupación. Una situación parecida ocurre con las travesías, ya en la parte final de las obras, pero con ‘flecos’ pendientes como por ejemplo, la apertura de nuevos viales o mejorar las conexiones hacia Los Royales.

Otro tema recurrente que se pondrá sobre la mesa es la desaparición de plazas de aparcamiento, o lo que es lo mismo, la posibilidad de habilitar aparcamientos disuasorios en puntos estratégicos de la ciudad. También el PP ha hablado a lo largo de la legislatura de la necesidad de avanzar en el desarrollo urbanístico efectivo del sector S-10 de Martinsa-Fadesa o el S0-9 Villa del Cañuelo. De la misma forma se volverá a preguntar por el ‘atasco’ de licencias y modificaciones parciales del PGOU.

El PP también pretende conocer la situación actual de problemas ‘históricos’ del Urbanismo municipal como el Cerro de los Moros, las traseras de La Audiencia o los expedientes de ruinas. Desde el PP también se pretende conocer datos sobre cuestiones que ocurrirán a futuro. Es el caso de los contratos de la zona azul o el autobús urbano, que se encuentran ya en la recta final de sus plazos. Por último, desde las filas populares también se requieren explicaciones de cara a la situación del parking de Doctrina y su futuro uso.