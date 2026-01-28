Heraldo-Diario de Soria

Crónica visual de la intensa nevada en Soria

Recorrido por la capital soriana durante la mañana cuando la nieve se ha dejado sentir con más intensidad

Soria se tiñe de blanco bajo el intenso temporal.

Soria se tiñe de blanco bajo el intenso temporal.MonteseguroFoto

Gonzalo Monteseguro
Soria

El temporal de nieve ha cobrado fuerza de forma repentina esta mañana, cubriendo rápidamente la ciudad de Soria dejando estampas invernales. Ante la intensidad de la nevada, los servicios de limpieza se han desplegado de inmediato para garantizar la seguridad en las calles y carreteras, trabajando activamente para retirar la acumulación de nieve y facilitar el tránsito en los puntos neurálgicos de la capital.

