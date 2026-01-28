La nieve en Soria sólo deja problemas leves en las carreteras por la tarde

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las carreteras mejoran en la tarde de este miércoles tras la llegada de la nieve a Soria. Si a mediodía aún había tramos cortados o con cadenas, la información de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 18.30 horas y el parte de la Junta de Castilla y León de las 18.00 horas pintan un panorama mucho más 'tranquilo' para viajar. Aún hay carreteras y autovías de Soria con avisos, pero ya de nivel verde, "transitables con precaución". Se centran sobre todo en la zona oeste.

Es el caso de la SO-920 entre El Burgo de Osma y San Leonardo de Yagüe por La Galiana, donde se ha pasado del corte total a estar abierto con la única prohibición de adelantamientos para los vehículos pesados. La CL-116 entre El Burgo de Osma y Almazán presenta el mismo estado.

También en nivel verde por nieve, a las 18.30 horas de este miércoles aparece la SO-820 entre El Royo y Vinuesa. La SO-100 entre Berlanga de Duero y Soria capital está asimismo "transitable con precaución" y con los adelantamientos de camiones prohibidos.

Dos de los puertos más conocidos de Soria completan los listados. Por parte de la Junta señala la afección por nieve en el puerto de Santa Inés desde Vinuesa aunque hay que tener cuidado si se va a continuar: al pasar a La Rioja como LR-333 está en nivel rojo, con cadenas. Además la SO-615, carretera del puerto de Oncala, está en nivel verde siendo la única que no se encuentra en la mitad oeste de la provincia.

Por su parte la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) ha desactivado ya el aviso en la Meseta Central de Soria, a las 20.00 horas hará lo propio con el del sur y a las 21.00 horas con el del norte, por lo que el episodio de nevadas está muy próximo a finalizar. Para este jueves no hay avisos y por el momento para el viernes sólo uno en el sur y por viento, no por nevada.