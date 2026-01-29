La nieve ya sólo afecta a tres carreteras de Soria bajo avisos leves

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Los efectos de la Borrasca Kristin siguen dejando afecciones en la mañana del jueves por nieve en Soria, pero son bastante más leves que la situación vivida el miércoles. Cinco tramos de tres carreteras distintas están bajo aviso pero de nivel verde, sin mayores prohibiciones que la de adelantamientos para vehículos pesados. Se concentran en Pinares y El Valle, según los datos oficiales a las 12.00 horas.

La carretera más afectada, con tres tramos señalados por la Junta de Castilla y León, es la CL-117. Están afectados por la nevada en trayecto entre el límite con la provincia de Burgos y Duruelo de la Sierra; el de Duruelo a Molinos de Duero; y el de Molinos de Duero a Abejar para conectar con la N-234.

También hay un nivel verde por nieve en la SO-820 en los seis kilómetros entre Sotillo del Rincón y el cruce con la SO-810. Tampoco en esta zona hay mayores restricciones para coches y furgonetas.

La última carretera señalada aparece en el mapa de la Dirección General de Tráfico (DGT) es la SO-830 entre Vinuesa y el límite con La Rioja por Santa Inés. De nuevo, abierta y sin cadenas pero con el veto a los adelantamientos de vehículos pesados.

En las principales conexiones con provincias limítrofes las afecciones por nieve son mínimas. Hacia Zaragoza, Logroño, Burgos o Madrid las carreteras nacionales y autovías están limpias. Sólo hacia Segovia hay un tramo en la N-110 en la provincia vecina con aviso por la nevada pero en este cas sin más advertencias que la de precaución.