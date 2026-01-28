Un pueblo de Soria registra la racha de viento más fuerte de Castilla y León con la borrasca Kristy

La fuerza del viento se ha dejado sentir con las borrascas Joseph y Kristin este mes de enero.MONTESEGUROFOTO

El viento se está dejando sentir con fuerza en algunas zonas de la provincia de Soria, declarada por la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, en alerta amarilla durante toda la noche y hasta bien entrada la tarde por viento. Un pueblo de Soria ha registrado la racha de viento más intensa en Castilla y León durante este miércoles 28 de enero.

Situada a los pies del Moncayo, en la localidad de Ólvega se ha medido de madrugada una racha de viento que ha alcanzado los 66 kilómetros por hora, que la sitúa en cabeza de la comunidad, junto con Muñotello (Ávila). El dato se ha registrado a las 0.40 horas.

Curiosamente, este pueblo de Soria, Ólvega, no estaba incluido en el aviso amarillo, en el que estaban la Meseta y el Sistema Central, ya que Ólvega pertenece a la Ibérica de Soria.

Por otro lado, Ólvega y Almazul se encuentran entre los cinco pueblos de Castilla y León donde el viento ha registrado la velocidad máxima más alta. En este caso ha sido de 39 kilómetros por hora. La más alta ha sido en la abulense Muñotello, con 41 kilómetros por hora. La Aemet mide por un lado las rachas de viento y por otra la velocidad máxima.