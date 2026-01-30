El pueblo desde el que se abren todas las rutas del norte de Soria

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

Hay pueblos bonitos y pueblos prácticos. Y luego está Vinuesa, que reúne ambas cosas y añade algo decisivo: es uno de los mayores nudos de rutas señalizadas de Soria, tanto para senderismo como para montaña, bicicleta y travesías de varios días.

Situada entre el embalse de la Cuerda del Pozo y los pinares de Urbión, la localidad funciona como punto de entrada, paso y retorno para buena parte de las rutas más transitadas del norte provincial.

Nodo GR

Vinuesa es uno de los puntos clave del GR-86, la gran ruta transversal de Soria. Desde aquí parten o atraviesan varias etapas oficiales que permiten planificar recorridos muy distintos sin mover el coche. Hacia el oeste, la ruta enlaza con El Royo, bordeando el embalse de la Cuerda del Pozo, una de las zonas más accesibles y frecuentadas para caminatas de media distancia.

Hacia el este, conecta directamente con Covaleda, ya en pleno pinar de altura, abriendo la puerta a Duruelo de la Sierra y Navaleno. Esto permite recorrer Tierra de Pinares de forma continua, algo poco habitual en rutas de largo recorrido.

Además, desde Vinuesa arranca una de las derivaciones más importantes del GR-86 hacia la Sierra de Urbión, lo que refuerza su papel como base logística natural.

Acceso a Urbión

Desde Vinuesa se accede de forma directa a Santa Inés, paso histórico entre Soria y La Rioja. Este tramo es uno de los más utilizados por senderistas que buscan media montaña sin tecnicismos, pero con sensación de alta sierra.

Desde Santa Inés parten rutas hacia:

Montenegro de Cameros, conectando con La Rioja

La Laguna Negra, en uno de los accesos más clásicos y transitables

Esto convierte a Vinuesa en un punto desde el que se puede subir a Urbión o rodearlo, adaptando la exigencia física sin cambiar de base.

Rutas cortas

No todo son grandes travesías. Vinuesa también destaca por su entorno inmediato, muy utilizado por familias y senderistas ocasionales.

Desde el casco urbano salen recorridos circulares hacia:

El embalse de la Cuerda del Pozo

Zonas de ribera y pinar llano

Caminos históricos de aprovechamiento forestal

Estas rutas permiten salir andando desde el pueblo, algo cada vez más valorado frente a rutas que obligan a desplazarse en coche.

Punto base

Más allá de los caminos, Vinuesa ofrece algo clave para quien recorre rutas: servicios concentrados. Alojamiento, restauración, comercios y accesos bien señalizados hacen que sea habitual usarla como base durante varios días.

Por eso es frecuente ver a senderistas que:

hacen una etapa del GR-86 y regresan

combinan pinar, embalse y Urbión en días distintos

usan Vinuesa como punto fijo para explorar el norte de Soria

No es solo un lugar de paso. Es un centro operativo dentro del mapa natural de la provincia.