Álvaro Fernández, farmacéutico, sentencia con humor y claridad: «El frío no resfría, da igual quién lo diga»

Abrigarse puede aportar confort térmico, pero no previene el resfriado si no hay exposición a virus en el ambiente.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

«El frío no resfría, da igual quién lo diga: tu madre, tu abuela o tu profesora de la escuela». La frase es de Álvaro Fernández, farmacéutico y divulgador viral en TikTok, y resume con precisión una verdad médica que contradice uno de los mitos más repetidos del invierno. No, el frío no causa resfriados. Lo hacen los virus. Y si no están presentes en el ambiente, no hay posibilidad de contagio.

Desde una óptica científica, la ecuación es clara: sin virus no hay infección, aunque la temperatura exterior esté por debajo de cero. Lo que Fernández explica (y que la evidencia respalda) es que el frío por sí solo no tiene capacidad para provocar un catarro. No importa cuántas veces lo hayamos oído.

El frío no enferma, pero puede facilitar que te enfermes

La clave está en comprender el matiz. El frío no es el origen de la enfermedad, pero puede favorecer algunas condiciones que aumentan el riesgo de contagio. Fernández lo resume con agudeza: «Es verdad que cuando la temperatura es muy caliente el virus sobrevive menos en el ambiente. También que si te quedas helado, tu sistema inmune se puede ver debilitado».

Esto no significa que andar desabrigado sea inofensivo. Significa que el catarro necesita un agente infeccioso: un virus respiratorio que entre en el cuerpo a través de la nariz, la boca o los ojos. Sin esa exposición vírica, da igual si llevas bufanda o vas en manga corta: no te vas a resfriar.

Más tiempo en interiores, más riesgo de contagio

La explicación epidemiológica tiene lógica. En invierno, con frío, la gente pasa más tiempo en espacios cerrados, menos ventilados, en contacto estrecho. Es ahí donde los virus encuentran terreno fértil para transmitirse. La humedad baja y el aire seco de calefacciones tampoco ayudan, resecan las mucosas nasales y disminuyen sus defensas naturales.

En este contexto, Fernández matiza: «Todo eso es verdad. Como que te puedes morir de hipotermia si te vas a la nieve sin abrigar. Pero no por eso te vas a resfriar. Tiene que haber virus en el ambiente para que eso pueda pasar».

Cargando…

Qué sí hacer en invierno para evitar enfermar

Lo importante no es abrigarse por miedo al catarro, sino adoptar medidas efectivas de prevención viral como ventilar los espacios interiores, evitar el contacto estrecho con personas enfermas, mantener una buena higiene de manos y dormir bien. El abrigo, por supuesto, sirve para proteger del frío extremo y evitar otros problemas (pero no de los resfriados).