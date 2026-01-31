Los sindicatos denuncian la ilegalidad de los presupuestos del Ayuntamiento de Soria y valoran ir a los juzgados

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los sindicatos CSIF, USO, junto con la Junta de Personal y el comité de empresa del Ayuntamiento de Soria, han denunciado la aprobación de unos presupuestos municipales “presuntamente ilegales” en lo relativo al capítulo I, referente al personal.

Las organizaciones sindicales aseguran que aunque “presentaron alegaciones en tiempo y forma”, el pasado 28 de enero de 2026 los presupuestos fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) sin que fueran atendidas, “ni aprobadas ni rechazadas en pleno”, tal y como exige la normativa vigente, según sostienen.

Recuerdan que en el pleno ordinario del mes de enero, celebrado el pasado viernes día 29, “para sorpresa, aunque no sorpresa, de los representantes de los trabajadores, no figuraba ninguna de las alegaciones presentadas, “confirmando una vez más la falta absoluta de diálogo y respeto institucional hacia las organizaciones sindicales por parte del equipo de Gobierno”.

Una situación que ha provocado que los sindicatos estén estudiando emprender acciones legales tanto contra el Ayuntamiento de Soria como contra el interventor municipal porque ven “incoherencias graves en el capítulo I”, de personal.

Aseguran que pese a que el 22 de octubre, el concejal Javier Muñoz justificó la subida del IBI en el incremento salarial de los trabajadores municipales, “el incremento real del capítulo I en los presupuestos es de solo un 0,61%”, una cifra que resulta “totalmente insuficiente e injustificable”, más aún si se tienen en cuenta varias obligaciones económicas no contempladas.

La primera es que, tras una sentencia en primera instancia, se reconocen los sábados como festivos para el personal de la Audiencia, lo que “supondrá un desembolso económico no presupuestado”. Sin olvidar que el Ayuntamiento se niega a abonar los festivos en periodos de vacaciones y en casos de incapacidad temporal, a pesar de existir sentencia del Tribunal Supremo, obligando a los trabajadores a reclamar individualmente por vía judicial.

También aseguran que en los presupuestos el equipo de Gobierno ha ignorado que las pagas extraordinarias deben incluir todas las retribuciones ordinarias, reclamables hasta cuatro años atrás, tal y como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2025.

Ni tampoco se contempla el abono retroactivo del 2,5% correspondiente a 2025, aún pendiente de pago, cuando “otras administraciones ya lo han abonado”, señalan los sindicatos, ni el Fondo Sociosanitario, vigente desde 2014 y reflejado en el convenio, “incumplido sistemáticamente”.

Sin olvidar que no existe partida presupuestaria para la carrera profesional, a pesar de estar recogida en el acuerdo o convenio y haber sido reclamada reiteradamente.

Recuerdan que se reconoce una partida sin relación de puestos de trabajo, sin explicar de dónde saldrán los fondos para el Plan de Igualdad, Plan LGTBI, u otros compromisos, que ni siquiera se han desarrollado en años anteriores.

Los sindicatos ponen de manifiesto que el propio informe anexo a los presupuestos admite la dificultad de elaborar una estimación fiable del gasto en personal sin una plantilla de personal aprobada, “incumpliendo el artículo 90 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local”.

Una situación que, a juicio de los sindicatos, “deja en evidencia la grave precariedad del Departamento de Personal, sobrecargado y sin medios suficientes”, lo que ha sido denunciado reiteradamente por las organizaciones sindicales.

Lamentan que ante la falta de diálogo con el equipo de Gobierno, la Junta de Personal y el comité de empresa se han reunido con los grupos PP y VOX, quienes “se han comprometido a implantar la carrera profesional si llegan a gobernar”. Aseguran que “el PSOE rechazó incluso reunirse con la representación de los trabajadores”.