Este es el mejor torrezno de Soria: la primera fase de 'El Mejor Torrezno del Mundo' en imágenes

El jurado, compuesto por Enrique Guiu, Héctor Perales, Teresa Valdenebro y Raúl Martínez, valoran muy positivamente la calidad del producto presentado y pese a lo dificil de la decisión, elige el torrezno ganador, que recayó en el hostal San Andrés. El segundo puesto, fue para casa Augusto, que queda como reserva.

Las siguientes fases recorrerán Zaragoza, Madrid, Valencia, El Burgo de Osma, Fuentes de Magaña, La Vid, Vinuesa y Ólvega, donde se conocerán los próximos participantes en la gran final del concurso El mejor torrezno del Mundo.