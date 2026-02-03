Vox reclama más celeridad al Ayuntamiento en el pago de los Soriabonos al comercio

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Soria insta al equipo de gobierno socialista a que establezca un procedimiento más rápido para la tramitación y posterior abono a los establecimientos adheridos de la campaña de apoyo al comercio Soriabonos.

Los ediles de Vox afirman haber recibido quejas continuadas de los comerciantes sorianos por la tardanza con la que el Ayuntamiento de Soria les abona el dinero de las campañas de Soriabonos. La edil Sara López comenta: “Es importante que los compradores sorianos entiendan que son los comerciantes adheridos los que adelantan previamente en cada campaña, esos cinco euros de subvención municipal que obtienen de rebaja por cada compra de 25 euros realizada”.

El Ayuntamiento de Soria comenzó a lanzar las campañas del Soriabonos en el año 2020 y desde entonces se han convocado ininterrumpidamente. Además, el equipo de gobierno socialista ha manifestado su intención de seguir dándoles continuidad, por lo que desde Vox consideran que estos 5 años han sido un tiempo suficiente para buscar fórmulas que permitan agilizar su tramitación. Sara López: “Desde las primeras ediciones la queja de los comerciantes es siempre la misma: tardan mucho en cobrar. Creemos que el Ayuntamiento debería articular un sistema más ágil que le permita disponer de la cuantía presupuestaria de forma previa, para que los comerciantes puedan recuperar su dinero con mayor agilidad desde el mismo momento en que justifican la inversión realizada.”

La edil de Vox resalta el esfuerzo realizado desde el consistorio: “somos conscientes de que el apoyo al comercio no es una competencia exclusiva municipal, por lo que valoramos muy positivamente el esfuerzo realizado, pero dicho esto, creemos que merece la pena introducir mejoras en la gestión para darle más celeridad al cobro final por parte de los comercios adheridos”.

Reclaman aportación de la Junta

La edil de Vox Sara López también se ha referido a las recientes declaraciones de Javier Muñoz Expósito en las que solicita a la Junta de Castilla y León que se adhiera a estas campañas de subvenciones municipales sumando a las mismas su aportación presupuestaria autonómica. “La Junta de Castilla y león debería hacer mucho más para sostener el día a día del comercio local, eso algo que compartimos desde Vox. Los comerciantes piden menos burocracia en la concesión de licencias, líneas de apoyo al relevo generacional en sus negocios y más promoción para los productos locales de calidad. También es necesario un impulso decidido a los autónomos, tanto para poner en marcha sus negocios como para contratar a su primer empleado”, añade la concejal de Vox.

Sara López explica: “los comerciantes sorianos están cada vez más angustiados por la intensa carga fiscal que sufren y la asfixiante burocracia a la que se ven sometidos. Lo que nos dicen es que cada vez les es más difícil conseguir una mínima rentabilidad para sus negocios. En realidad, ellos preferirían no recurrir ni al Soriabonos, ni a otras subvenciones, pero dado que pagan unos impuestos exagerados, sobre todo el IBI, lo que esperan del Ayuntamiento es recibir este dinero que adelantan de forma mucho más ágil”.

Contra la zona de Bajas Emisiones

Así mismo, Sara López reitera que su grupo municipal comparte con los comerciantes del centro, y con otros muchos empresarios sorianos como los del transporte, la paquetería, o la distribución, su rechazo frontal a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). López afirma que “somos el partido político que más lucha para evitar la implantación de esta zona restringida. Nos oponemos frontalmente, en todas las ciudades, pero aquí en Soria mucho más. Estamos esperando la ordenanza y haremos todo lo posible para evitarla. La ZBE es otra consecuencia directa del fanatismo climático imperante. En una provincia en la que tocamos a más de 2.700 árboles por soriano, ¿realmente necesitamos restringir la circulación para ahogar aún más a los comerciantes, o a los vendedores de coches? En VOX creemos que no”.